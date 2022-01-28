英2/3 Omicron新病例疑重複感染

重複感染是指民眾相隔90天的兩次檢測均呈陽性。指導研究的埃利奧特（Paul Elliott）指出，並非全部病例都能證實是屬於重複感染，部分或只是病毒殘留，即同一次感染二度被驗出陽性。

研究：「BA.2」傳染力為「BA.1」倍半

新冠病毒變異株Omicron已成為全球多國的主流病毒株，除了最流行的亞型BA.1，亦衍生出BA.2亞型。丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut，SSI）周三指出， BA.2傳染力是BA.1的1.5倍，但初步分析顯示兩者引致入院的風險未見分別。

SSI的技術總監克勞澤（Tyra Grove Krause）指有迹象顯示BA.2更具傳播力，特別是對於未接種疫苗者，它亦可更大程度地感染已接種疫苗的人；克勞澤續指這代表丹麥的疫情高峰會延長至2月，較此前預期要久。丹麥衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）亦表示，未有證據顯示已在丹麥成為主流的BA.2會引致更多疾病，但傳染力肯定更強。

（路透社/中央社）

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