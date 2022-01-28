自由派大法官退休有期 拜登陣營部署火速替補

83歲的布雷耶是現屆最年長的最高法院大法官。他生於三藩市，哈佛大學法律系畢業。1994年由克林頓總統任命為最高法院大法官。在這27年間，布雷耶撰寫過逾500份法律意見書，在同性婚姻、醫療保健、投票權、死刑等議題上均下過重要裁決，是最高法院內其中一個最言行合一的自由派法官。

美媒：83歲布雷耶6月退休

布雷耶尚未正式宣布退休，但美國有線新聞網絡（CNN）稱，總統拜登與布雷耶周四有公開活動，可能屆時宣布。美國多個傳媒稱，他打算今年6月退休。有國會議員周三（26日）表示，這讓拜登有機會履行選舉承諾，提名美國黑人女性任大法官。

美國最高法院曾有過兩名黑人大法官，但沒有非裔女性。拜登可能提名的，有華盛頓哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官傑克遜（Ketanji Brown Jackson，51歲），她曾任布雷耶的屬下，去年6月憑53票對44票獲參議院確認為上訴法院法官。其餘人選有45歲加州高等法院法官克魯格（Leondra Kruger）、南卡羅萊納州聯邦法院法官察爾茲（J Michelle Childs）等。

彭博社引述知情人士報道，參議院多數黨領袖舒默擬仿效2020年巴雷特（Amy Coney Barrett）獲委為最高法院大法官的特快程序，由特朗普提名至委任，前後僅花了30天。參議院司法委員會的11名民主黨委員周四下午通過視像會議，商議提名策略。

拜登料委任女黑人 守3自由派席位

美國最高法院可對具爭議議題作最後定奪，影響社會走向，法院共設9名終身制大法官，均須由總統提名，參議院通過委任。自巴雷特取代去世的自由派法官金斯伯格，保守派人士在最高法院佔了6席。雖然自由派人士若能順利替補布雷耶，將只是穩守3比6的格局。

目前民主黨及其盟友在參議院所握議席，跟共和黨同為50，連同副總統一票，民主黨可望藉簡單大多數贏得通過提名。可是11月8日國會改選後共和黨若重握參議院，勢必成為拜登提名的攔路虎。因此奧卡西奧-科特茲等一些進步派民主黨人，以及倡議最高法院改革的左翼團體，早已促請布雷耶退休。布雷耶對這些聲音曾表惱火，並講過他無意工作到死。

（彭博社/法新社/BBC/CNBC）