安德魯倡設陪審團 處理涉性侵案

認1999年前後曾見愛潑斯坦

現年38歲的美國女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）去年8月入稟曼哈頓的紐約南區聯邦地區法院，指控安德魯通過愛潑斯坦、英國名媛馬克斯韋爾穿針引線，於2001年3次性侵犯當年僅17歲的她。安德魯一方援引朱弗雷與愛潑斯坦2009年簽訂的和解協議，指當中朱弗雷同意停止起訴「潛在被告」，尋求駁回訴訟，但1月12日被法官拒絕。

據安德魯一方周三提交法院的11頁文件顯示，安德魯否認有做錯，但承認在1999年前後見過愛潑斯坦。安德魯又否認朱弗雷指控在她18歲以下時曾遭他性侵，以及愛潑斯坦帶女生給他的說法。

安德魯的律師指朱弗雷缺乏足夠資料，又指她是澳洲永久居民，缺乏法律理據入稟美國法院對身在英國的安德魯王子提出訴訟。文件亦提出其他案件不應成立的理據，包括重提2009年的和解協議應令安德魯免於訴訟，及事主在懷疑不當行為事發多年後才提告等。

美國前聯邦檢察官拉赫馬尼（Neama Rahmani）表示，以陪審團審理案件對安德魯而言有策略上優勢，因這需要朱弗雷說服全部6名陪審員她受到性侵。案件雖可藉和解方式解決，不過拉赫馬尼認為機會不大，因為朱弗雷希望公開作證。朱弗雷一方指期待與安德魯對質，又指摘安德魯是在怪責受害者。

（BBC/衛報/金融時報）