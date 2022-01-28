英媒：約翰遜擬派對門報告公開後認錯

《每日郵報》周三報道，約翰遜將在報告公開後，為連串派對引起公憤道歉。報道引述約翰遜一名盟友說：「約翰遜知道他犯了嚴重錯誤，但他認為自己仍是領導國家的適當人選。」

英媒去年12月起連番揭露首相府在2020和2021年全國封城抗疫或限聚令生效期間舉行多場派對，其中2020年5月20日的一次首相府職員派對，約翰遜有份出席，但本月中他向國會辯稱以為那場派對是「工作活動」，卻被前顧問甘明斯指他事前知情甚至批准派對舉行。

報告可能下周公開

另外，天空新聞周二報道，格雷收到多張首相府涉違規辦派對的照片，包括約翰遜旁邊有酒瓶，且確定8場派對違規。倫敦警方周二表示，已就有人涉嫌在政府建築物內違反防疫規定而展開刑事調查，約翰遜的發言人昨表示，約翰遜暫未被警方問話。

約翰遜去年12月宣布由內閣辦公室調查「派對門」。英媒周二報道，負責調查的內閣辦公室副常務次官格雷（Sue Gray）已完成調查，外界原本預期她本周向首相府提交調查報告。不過，報告的公開時間卻因倫敦警方展開派對門調查而變得複雜。獨立電視台昨報道，由於內閣辦公室官員正與律師、人力資源部高層、倫敦警方討論在報告提交首相府前須遮蓋哪些內容，因此報告可能下周才公開。

（每日郵報/獨立電視台）