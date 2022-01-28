約翰遜阿富汗「撤離貓狗令」 惹新爭議

去年8月中塔利班重奪阿富汗政權，大批英國僑民及阿富汗人急欲離開卻求而不得。然而由英國外交聯邦及發展事務部前任辦公室官員馬歇爾（Raphael Marshall）提供的英國外交部電郵顯示，英國前皇家海軍陸戰隊員法辛（Pen Farthing）的阿富汗動物慈善機構Nowzad負責的貓狗，獲優先登機。

被指說謊 輕視人命

一通2021年8月25日的電郵顯示，有外交部官員表示Nowzad「備受關注」，「首相授權疏散該組織的職員及動物」。同日下午的一通電郵則顯示，「鑑於首相今天較早時疏散Nowzad職員的決定」，另有動物慈善機構爭取對其全體阿富汗職員一視同仁。

約翰遜否認介入英軍的阿富汗營救行動或牽涉撤走法辛的動物。去年12月他回應質詢道：「沒有。一派胡言。」唐寧街周三重申，約翰遜沒有指示過官員協助。主導阿富汗撤退行動的國防大臣華禮仕也幫腔說「不關首相事」。他去年8月曾表示不容許有人「插隊」、不會讓寵物比人優先。在野工黨質疑政府沒說出真相、約翰遜「又一次被逮到撒謊」。

動保人士涉游說首相夫人

《衛報》報道，愛護動物人士戴爾（Dominic Dyer）曾為救法辛等離開，游說首相夫人西蒙茲、議員哈里森（Trudy Harrison）等政界重要人物。上月有外泄信件，證明哈里森曾以首相的國會私人秘書（PPS）身分，通知法辛皇家空軍將派機接走他們及動物。Nowzad網站證實，法辛、其67名職員、相關直系家屬，以及94隻狗、68隻貓於8月27日獲撤出阿富汗，但它表示不清楚相關撤離決定是由誰人何時下達的，也否認搭乘英軍飛機撤走。

（路透社/衛報）