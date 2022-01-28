專家分析俄部署：未足全面侵烏

兵力未足配套未齊 可重點出擊

烏克蘭前防長扎戈羅德紐克（Andiry Zagarodnyuk）周一（24日）於基輔智庫撰文，指俄羅斯若要對烏發動大規模軍事行動，則尚未完成將數以十萬計所需軍隊調配至邊境及前線後方。俄軍「營級戰術群」的部署尚欠坦克和傘兵；設立並測試戰時指揮及行政系統；建立戰地醫院等。波蘭獨立國防智庫Rochan Consulting主席穆齊卡（Konrad Muzyka）估算，目前俄軍在邊境附近配置了66至67個營級戰術群。西方專家認為俄方若全面侵烏並遭遇抵抗，最少需要以200支相關部隊、約16萬人應對。但穆齊卡指出，以目前增兵速度，俄軍大部隊只需2至3星期便能完成部署。

《衛報》報道，短期內俄軍可能會對烏克蘭東部及頓巴斯地區發動「重點攻擊」：於烏東武裝分子控制地區邊界與基輔及西方軍隊接觸交戰，這加上配合癱瘓電網及攻擊重要設施，消磨烏人的抵抗意志。《衛報》又引述烏政府消息人士稱，莫斯科或會取易捨難，操控自稱獨立的頓涅茨克人民共和國（DNR）武裝分子攻取馬里烏波爾，營造烏國「內戰」。俄方又可選擇派自家的坦克和士兵從亞速海登陸，包圍馬里烏波爾，為基輔政府製造政治危機。

俄官媒引評論駁俄侵烏謬論

俄羅斯官方塔斯社引述塞爾維亞政治研究員斯夫爾科塔（Stefan Svrkota）稱，俄侵烏的說法無理。他指自去年11月起，西方傳媒引述的「外泄」英美等國情報機構資訊，對俄國發動攻勢日期的估算持續改變，甚至有稱外泄情報指中國請求俄羅斯不要在冬奧期間出擊，「這簡直荒謬」。斯夫爾科塔又認為，雖然國際輿論普遍視俄羅斯為侵略者，但烏克蘭目前已調派12萬軍人和軍車到頓巴斯「邊境」。他又指控烏當局在國內挑動民眾間的仇恨，令該國已持續「內戰」近8年。

（衛報/塔斯社）