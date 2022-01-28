美函拒俄「紅線」 續談判、經濟制裁兩選擇 俄外交部：俄烏開戰想法「不能接受」

美放風願恢復導彈條約限軍演

俄羅斯政府上月中向美國和北約提出一系列安全保證要求，包括要求北約排除進一步東擴，並回復軍事部署至1997年前，以及拒絕接納烏克蘭加入北約等。拜登政府與北約周三各自書面回覆俄羅斯。《紐時》引述知情官員報道，回覆文件以一系列原則開始，包括北約不會廢除「開放門戶」政策，即任何國家都可尋求加入北約，又列明俄羅斯對在北約國家部署核武、部隊及常規武器沒有否決權，但為相互限制中短程核武打開談判之門，包括恢復《中程導彈條約》。官員稱，美國和北約也願意討論相互限制軍事演習規模和地點。《紐時》指出，這意味西方現時給普京兩項選擇：要麼與華府及包括烏克蘭在內的盟友繼續談判，要麼因侵烏而面臨嚴厲經濟制裁。

布林肯周三在記者會表示，美國和北約的書面回覆是與盟友和烏克蘭協商數周後共同草擬的，稱美方不會公開書面回覆的內容，「因為我們覺得如能提供秘密會談的空間，外交途徑最有機會成功解決危機」，希望俄羅斯也同意。布林肯表示，他期待在未來數天與俄外長拉夫羅夫會談。美國資深外交官表示，在普京決定選擇外交談判還是入侵前，美國可能與會俄方再舉行最少一輪談判。北約秘書長斯托爾滕貝格稱，北約不尋求對抗，但不會在安全原則問題上妥協。

克宮需時分析：續對話符美俄利益

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）昨表示，俄羅斯的主要安全保證要求看來未獲華府考慮，強調莫斯科不會急於下結論，需時分析，但稱繼續對話符合美俄的利益。俄外長拉夫羅夫昨亦稱，莫斯科最關注北約東擴問題，沒得到美國積極回應，但認為「在一些次要問題上給予開啟認真對話的希望」。俄羅斯聯邦委員會（上議院）外交事務委員會第一副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）不滿美國的回覆，指俄方已明確就北約東擴劃下紅線，但美國拒接受，令俄羅斯現可放手採取任何認為必要行動。

隨着俄侵烏風險增加，法國、德國、俄羅斯和烏克蘭官員周三在巴黎舉行四方會談，商討結束在烏克蘭東部的衝突。法國表示，特使均支持全面遵守2020年7月22日的加強停火措施，四方亦同意兩周後在柏林再次會談。

王毅：一國安全不能以損他國為代價

布林肯昨與中國外長王毅通電話亦談到烏克蘭危機。布林肯稱俄羅斯對烏克蘭步步進逼，威脅全球安全與經濟，王毅則籲各方冷靜，稱一國安全不能以損害他國安全為代價，強調「俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決」。

（紐約時報/衛報）