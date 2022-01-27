「藍鑽事件」交惡33年 沙特泰國破冰復交

直航5月重啟

沙特官媒公布王儲穆罕默德與到訪的泰國首相巴育發表的聯合聲明，稱他們同意在「不久的將來」任命大使及加強經貿關係。泰國一直尋求恢復兩國關係，原因之一包括為了其旅遊業及輸出外勞到沙特。

兩國關係惡化源於1989年一名在沙特王子王宮任職的泰國工人，偷取價值約2000萬美元（約1.56億港元）的珠寶。該工人後來在沙特被判囚5年，但他被捕前已把珠寶寄回泰國和賣出大部分，泰國警方後來稱起回及歸還部分珠寶，但沙特官員稱大多數歸還的是膺品，當中最貴重的一枚50卡藍鑽至今仍下落不明。沙特其後降低與泰國的外交關係級別，並一直指摘泰警調查不力，稱珠寶遭高級警官據為己有。

「藍鑽事件」翌年，沙特指派了3名外交官及一名商人到泰國尋找珠寶下落，然而3名外交官相繼在曼谷被殺害，商人也離奇失蹤，疑遭殺害。案件33年仍未解決，事件嚴重影響泰沙關係。沙特政府當年在事後不再向泰國人發放工作證，並撤回在泰投資，政府勸戒國民勿到泰國旅遊，雙方貿易及旅遊收入損失逾10億美元。到沙特工作的泰國外勞從1989年的約20萬人，降至2008年的一萬人。

泰政府表示巴育對當年事件感遺憾，承諾若發現新證據會重新調查。

（法新社/路透社）