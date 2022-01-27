關注香港清零封關影響以商

以國4支柱抗疫 維持開放

藍天銘表示，在港設有地區總部的以企當下無法搬到其他地方，而且對以國外派人員來說，當他們無法外遊或回國探親，又或無法參與公司年度會議、安排會見客戶或帶他們實地考察，將會是一大問題。但他承認，目前應對新冠病毒沒有即時及「魔法方案」（magic solutions），每個國家或地方皆有選擇抗疫政策的自由，畢竟每種方式都有「短處和代價」，例如封關會「對經濟、社會福祉、民眾、兒童等有影響」。他期望新冠疫情盡快過去，以港兩地交流回復至2019年或以前水平。

以色列以新冠疫苗接種率高著稱，本月開始為60歲以上人士打「第四針」。但藍天銘強調，廣泛的疫苗接種以外，以色列抗疫尚有另外三大支柱：一、嘗試維持國內日常運作，即使目前面對Omicron變異株蔓延的挑戰，「學校仍開放，商業活動仍開放，機場仍開放」；二、迅速適應情况變化以至新變種，例如Omicron跟另一變異株Delta有所不同，擴散快得多，但感染症狀較溫和；三、知識分享同樣非常重要，以色列的理念是基於真正事實和醫學分析做決定，跟其他國家分享觀點和資訊，有助政策調整至最優（optimized）。

國安法下重視歡迎投資氣氛

《港區國安法》實施是外商另一關注點，被問及以企投資意欲有否受影響，藍天銘回應稱，以色列商界希望「香港整體上能繼續作為貿易及金融中心」。藍天銘認為對商人重要的是「氣氛是否歡迎投資」，這將影響他們「能否繼續在這裏做生意」。