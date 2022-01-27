「美屬戰略伙伴 華屬重要經濟伙伴」

藍天銘：國安包括對外政策

今年是中國與以色列建交30周年，雙方近年重點加強科技創新的合作，2017年宣布建立「創新全面伙伴關係」，在更早之前的2015年起則建立「中以創新合作聯委會」的框架，目標是深化兩國創新合作，剛舉行的是第5次會議。王岐山與拉皮德（Yair Lapid）簽署的行動計劃是對上2018至2021年版本的更新延續。

跟中國有非直接平台溝通

藍天銘表示，中國是以色列第三大貿易伙伴，兩國有許多科技交易，例如上月杭州啟明醫療以3億美元（約23.4億港元）收購以色列心臟醫療器械生產商Cardiovalve。

美國近年加強施壓盟友和伙伴禁止中資收購具戰略價值的本國企業或投資敏感基建項目，以色列也不例外。以國《國土報》本月初報道，經過白宮國家安全顧問蘇利文跟拉皮德兩度開會商討後，以方已通知拜登政府，倘若跟中方達成重要交易，將向美方知會，美方如提反對，以方會重新審視交易。報道又稱，儘管美方未就中方投資的疑慮向以方傳達具體要求，但以國由國安高官組成的「安全內閣」已開始討論對華政策問題，消息稱以方暫時仍會採取「一切照舊」的方式。

被問及上述報道內容，藍天銘回應稱以色列與美國是「戰略伙伴」，兩國「會討論外交政策等近乎所有在議程上的事項」，但以色列跟中國的關係「也足夠好」，屬「重要經濟伙伴」，雙方存在非直接平台溝通。他強調以色列有名為「外來投資國家安全面向調查委員會」評估外來投資的機制，由包括交通部等的政府部門代表組成，「會按以色列的經濟和安全觀點評估」，不會針對特定國家。他指以色列的國家安全是其一考慮因素，國家安全有許多元素，「包括所有對外政策和對外關係」。他強調，按美以兩國關係之密切，倘若華府有意見，自然有其渠道向以方提出。