以色列駐港總領事分享國家經驗：傳承大屠殺歷史 漸進教育免創傷

【明報專訊】二戰時期納粹德國的猶太人大屠殺（Holocaust）是上世紀最為人所知的戰爭罪行，然而隨時日流逝，當年倖存者也日漸凋零，由猶太復國主義者建立的以色列近年正重新思考如何繼續向下一代傳承這段慘痛歷史。以色列駐港總領事藍天銘（Amir Lati）月中接受本報專訪時稱，以色列向下一代傳承大屠殺歷史時講求「漸進」（gradual），提及本港有小學上月教授南京大屠殺時引發部分學生恐慌嚎哭的事例，他稱學童年幼時只會接觸基本概念，長大到有力理解時才需了解血腥殘酷的實况，以免留下心理創傷。
倖存者漸凋零 考驗傳承
藍天銘的外婆是猶太人大屠殺的倖存者，透過外婆口述，他得以比其他小孩更早接觸到這段歷史，但外婆「說得不多」，畢竟生還者普遍要不是對此感到大痛苦，就是「不希望後代也承受他們的傷痛」。這不代表大屠殺歷史毋須傳承，相反以色列非常重視相關教育。以國法律下成立的獨立非政府組織「大屠殺紀念館」（Yad Vashem），藍天銘形容這不止是博物館，還是研究中心，以及協助受害者家人保留記憶的所在。
以國學校會從小教導大屠殺的歷史和資訊。藍天銘以自己為例，他30多年前讀小學中高年級時，曾有大屠殺倖存者獲邀訪校分享，到高中時他則參加當局安排的歐洲遊學團，參觀納粹集中營遺址。惟現在距離二戰結束已近77年，當年倖存者也逐一離世，藍天銘承認「如何傳承大屠殺的記憶和教訓」已成一大迫切課題。
紀念館年齡限制 分享有技巧
大屠殺歷史畢竟殘酷血腥，以色列注重相關教育的適合年齡和授課內容，例如大屠殺紀念館規定10歲以下兒童禁止內進。藍天銘也稱，倖存者到學校分享時應會事先獲知會什麼可說和不可說，其一考慮是大屠殺牽涉太多暴行，「難以讓幼童認識及觀察」。他稱教師向幼童啟蒙這段歷史時，會先描述簡單概念，例如「曾有人很不喜歡猶太人，並對他們做了壞事」，但不能「告訴他們有猶太人在毒氣室被屠殺，然後叫他們看相關照片」。
藍天銘提到，每逢以色列官方大屠殺紀念日（Yom HaShoah，按猶太曆計，換成西曆通常為4至5月），全國在早上10時會響起兩分鐘警報聲，其間民眾為大屠殺死難者默哀，學童可藉此開始接觸這段歷史。
除了以國官方紀念日，每年西曆1月27日被定為「國際猶太人大屠殺紀念日」，以紀念1945年1月27日蘇聯紅軍解放奧斯威辛集中營。
強調教學需考慮學生年齡
有本港小學上月以教育局提供的南京大屠殺官方教材，引發部分學生恐慌嚎哭，涉事影片包括將被捆綁上身的人推入坑活埋、槍決平民、幼兒伏屍街頭等的畫面。在學界爭議下，教育局長楊潤雄事後承認需在教學上「更加配合學生的需要和年紀」。
藍天銘表示，以色列在香港可做到的是協助與港人分享大屠殺紀念館，以及學習以國的教學經驗，即「由什麼年紀開始……什麼內容、如何漸進建立（認知）又或如何適用於幼童等」。他一再強調大屠殺教學要考慮到年齡，「那些你不能跟8歲（學童）說的東西，你可以跟17歲的高中生說……他們（這年紀）差不多可以理解（這段歷史）了」。