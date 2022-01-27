以色列駐港總領事分享國家經驗：傳承大屠殺歷史 漸進教育免創傷

倖存者漸凋零 考驗傳承

藍天銘的外婆是猶太人大屠殺的倖存者，透過外婆口述，他得以比其他小孩更早接觸到這段歷史，但外婆「說得不多」，畢竟生還者普遍要不是對此感到大痛苦，就是「不希望後代也承受他們的傷痛」。這不代表大屠殺歷史毋須傳承，相反以色列非常重視相關教育。以國法律下成立的獨立非政府組織「大屠殺紀念館」（Yad Vashem），藍天銘形容這不止是博物館，還是研究中心，以及協助受害者家人保留記憶的所在。

以國學校會從小教導大屠殺的歷史和資訊。藍天銘以自己為例，他30多年前讀小學中高年級時，曾有大屠殺倖存者獲邀訪校分享，到高中時他則參加當局安排的歐洲遊學團，參觀納粹集中營遺址。惟現在距離二戰結束已近77年，當年倖存者也逐一離世，藍天銘承認「如何傳承大屠殺的記憶和教訓」已成一大迫切課題。

紀念館年齡限制 分享有技巧

大屠殺歷史畢竟殘酷血腥，以色列注重相關教育的適合年齡和授課內容，例如大屠殺紀念館規定10歲以下兒童禁止內進。藍天銘也稱，倖存者到學校分享時應會事先獲知會什麼可說和不可說，其一考慮是大屠殺牽涉太多暴行，「難以讓幼童認識及觀察」。他稱教師向幼童啟蒙這段歷史時，會先描述簡單概念，例如「曾有人很不喜歡猶太人，並對他們做了壞事」，但不能「告訴他們有猶太人在毒氣室被屠殺，然後叫他們看相關照片」。

藍天銘提到，每逢以色列官方大屠殺紀念日（Yom HaShoah，按猶太曆計，換成西曆通常為4至5月），全國在早上10時會響起兩分鐘警報聲，其間民眾為大屠殺死難者默哀，學童可藉此開始接觸這段歷史。

除了以國官方紀念日，每年西曆1月27日被定為「國際猶太人大屠殺紀念日」，以紀念1945年1月27日蘇聯紅軍解放奧斯威辛集中營。

強調教學需考慮學生年齡

有本港小學上月以教育局提供的南京大屠殺官方教材，引發部分學生恐慌嚎哭，涉事影片包括將被捆綁上身的人推入坑活埋、槍決平民、幼兒伏屍街頭等的畫面。在學界爭議下，教育局長楊潤雄事後承認需在教學上「更加配合學生的需要和年紀」。

藍天銘表示，以色列在香港可做到的是協助與港人分享大屠殺紀念館，以及學習以國的教學經驗，即「由什麼年紀開始……什麼內容、如何漸進建立（認知）又或如何適用於幼童等」。他一再強調大屠殺教學要考慮到年齡，「那些你不能跟8歲（學童）說的東西，你可以跟17歲的高中生說……他們（這年紀）差不多可以理解（這段歷史）了」。

明報記者 洪明超、周宏量