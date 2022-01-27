「派對門」調查完成 約翰遜面臨警問話

報告最快周三公開

首相府早前被揭封城期間涉違防疫規定多次舉行派對，約翰遜也有出席，面臨黨內逼宮。約翰遜昨在國會再就「派對門」接受議員質詢，強調自己不會辭職，但同意若有大臣誤導國會應辭職，這規定亦適用於他。約翰遜早前向國會稱，前年5月首相府花園舉行「自備酒水」派對，他當時以為出席的只是工作活動。天空新聞周二報道，格雷收到多張首相府涉違規辦派對的照片，包括約翰遜旁邊有酒瓶，且確定8場派對違規。倫敦警方周二表示已就「派對門」展開刑事調查，違法者會被罰款。

再揭約翰遜疫下違規照片

《衛報》引述前首相府職員稱，警方的調查將發現一些沒提交給格雷的證據，一名保守黨高層說，「不向格雷說出全部真相的官員，將不會對警察有所保留」。

《泰晤士報》昨引述警方消息人士報道，約翰遜將無可避免要接受警方問話，令他成為貝理雅後，第二名在任首相接受警方問話。15年前貝理雅因「 賣爵」醜聞，以證人身分接受問話，約翰遜則可能是首名在警方警誡下接受問話的在任首相，即在警員盤問前先向接受問話的人讀出其權利。

許多保守黨國會議員正等待格雷的報告出爐，再決定是否攆走約翰遜，一名前內閣大臣稱，「1922委員會」主席已收到40封要求對約翰遜展開不信任投票的信，若有54封就可啟動相關程序。被視為首相熱門繼任人之一的外相卓慧思昨接受英國廣播公司（BBC）訪問，被問及「派對門」事件時，她說首相府顯然有需要改變文化，「我們需要好好檢視調查報告的結果，並解決相關問題」。被問到有否領導保守黨的野心，卓慧思稱，約翰遜任內表現出色，實現了帶領英國脫歐，並應對新冠疫情，她百分百支持對方。

（路透社/金融時報/衛報）