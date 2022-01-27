文宣戰線 俄美被指製開戰事端

英公司：俄假資訊活動過去兩月高峰

追蹤俄國網上假宣傳活動的英國科技公司THELOGICALLY副主席墨菲（Brian Murphy）表示，俄方聲稱北約干預烏克蘭的資訊於上月底首次大規模散播，至本月中再達高峰。墨菲認為事件像「有組織活動，同時以同樣信息出現」。

俄羅斯官媒把美國一些反對西方對烏政策的傳媒報道用作自我宣傳，亦有見成效。俄獨立調查機構列瓦達中心（Levada-Center）上月民調顯示，一半受訪俄人指摘美國及北約令烏局勢緊張，只有3％至4%人認為錯在俄方。

然而，總部位於美國的左翼「世界社會主義網站」（WSWS）質疑，當本月6日及7日俄羅斯和北約談判失敗數小時後，美國情報機構和媒體就發起了一場大規模文宣，旨在讓公眾輿論為衝突的軍事升級做好準備。包括美國有線新聞網絡（CNN）根據匿名美國情報官員消息報道，聲稱美國發現了一個秘密組織的俄羅斯特工，準備在烏克蘭東部實行「嫁禍」行動，以為俄軍入侵製造正當理由。網站質疑這是西方的文宣戰。

（紐約時報/CNN/WSWS）