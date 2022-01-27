防俄「斷氣牌」 美牽線卡塔爾援歐

【明報專訊】為了應對俄羅斯就烏克蘭問題，威脅切斷對歐洲的能源供應，並引發短缺危機，美國前天（25日）表示，正協調能源出產國及公司增加並保障對歐洲的供應。華府宣布，中東國家卡塔爾君主塔米姆（Tamim bin Hamad al Thani）下周一（31日）將訪問白宮。路透社引述消息表示，塔米姆將協助游說卡國天然氣商在俄烏正式爆發衝突時，轉移部分供應至歐洲。《紐約時報》形容，美方協調向歐洲供應能源，有如重演「柏林空投」（Berlin Airlift）——即1948至1949年蘇聯封鎖德國柏林時，以美國為首的西方陣營軍隊對當地民眾空投逾200萬噸食物、燃油等物資。
紐時﹕如重演二戰「柏林空投」
美方有官員警告，俄羅斯如執意將其油氣供應武器化，將為其經濟帶來後果。《紐時》指出，俄國經濟高度依賴油氣銷售，佔其國民生產總值超過三分之一。華府又準備限制向俄國出口其與盟國生產的高科技部件，以遏制對方航天等高科技產業的發展。
但美國及歐洲盟友合力應對俄羅斯威脅「斷氣」存在暗湧，德國因有逾半所需天然氣依賴俄國輸入，加上目前領導聯合政府的社民黨傳統上對俄友好，因此對俄態度至今「不慍不火」，拒絕向烏克蘭提供武器，惹來歐洲盟國質疑。英國首相約翰遜周二稱，正通過外交說服德國採取進一步行動。德國周三承諾，會向烏克蘭提供5000個頭盔。