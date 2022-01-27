防俄「斷氣牌」 美牽線卡塔爾援歐

紐時﹕如重演二戰「柏林空投」

美方有官員警告，俄羅斯如執意將其油氣供應武器化，將為其經濟帶來後果。《紐時》指出，俄國經濟高度依賴油氣銷售，佔其國民生產總值超過三分之一。華府又準備限制向俄國出口其與盟國生產的高科技部件，以遏制對方航天等高科技產業的發展。

但美國及歐洲盟友合力應對俄羅斯威脅「斷氣」存在暗湧，德國因有逾半所需天然氣依賴俄國輸入，加上目前領導聯合政府的社民黨傳統上對俄友好，因此對俄態度至今「不慍不火」，拒絕向烏克蘭提供武器，惹來歐洲盟國質疑。英國首相約翰遜周二稱，正通過外交說服德國採取進一步行動。德國周三承諾，會向烏克蘭提供5000個頭盔。

（路透社/紐約時報/華盛頓郵報/衛報）