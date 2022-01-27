美英擬制裁普京 克宮：不痛不癢 「毁滅式」金融重招阻攻烏 歐美幾達共識

拜登周二表示，若俄羅斯10萬大軍越境進入烏克蘭，會是「二戰以來最大的侵略」，並對全球造成巨大影響，認為有必要加強北約在東歐的存在感，但強調不會派美軍前往烏克蘭。被記者問到一旦俄侵烏，會否考慮直接制裁普京時，拜登說：「是的，我會看到這點。」美國直接制裁外國領袖很少見，但並非沒先例，華府過去曾制裁委內瑞拉總統馬杜羅、伊朗最高領袖哈梅內伊、敘利亞總統巴沙爾及利比亞領袖卡扎菲。

鎖定俄金融機構國企 研限出口

英國《金融時報》昨報道，美國與歐盟對俄實施金融制裁接近達成共識，美國官員稱，制裁主要針對俄羅斯的金融機構和國有企業，以及這些措施的「嚴重性」和「即時性」。白宮已公開支持國會制裁俄金融機構，包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、俄羅斯外貿銀行（VTB）、俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）和俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）。英國《獨立報》亦引述知情人士報道，美國計劃阻止俄國3間最大銀行的交易。

除了金融制裁，美歐亦商討對俄的關鍵經濟領域實施出口管制，包括人工智能、量子電腦和航空航天業。一名華府高官稱，有關措施將重挫普京實現工業化的戰略野心，加劇俄羅斯市場的拋售，增加該國借貸成本，並衝擊盧布匯率，以增加普京侵烏的國內政治成本。美國官員稱，若俄出現極高通脹及經濟衰退，普京會失去民心，「他對經濟制裁的忍耐度可能會高於其他領袖，但是（經濟制裁）超越一定限度後，會影響他的盤算」。

法德俄烏巴黎會談 尋求降溫

與此同時，歐洲繼續透過外交途徑為局勢降溫，法國、德國、俄羅斯和烏克蘭官員周三在巴黎會談解決危機。法國總統馬克龍周二訪柏林時表示，他周五會跟普京通電話，釐清莫斯科對烏克蘭的意圖，「若發生攻擊，（俄羅斯）遭到的回應和代價將會非常高」。俄羅斯外長拉夫羅夫昨重申莫斯科立場，稱若收不到美國和北約在安全保障上有建設性的回覆，俄羅斯將採取「適當措施」。烏克蘭外長庫列巴昨表示，俄羅斯在邊境集結的兵力不足以對烏克蘭發動全面攻擊，但確實對烏克蘭構成直接威脅。

美國土安全部警告俄施網攻

此外，美國國土安全部（DHS）警告，美國回應俄羅斯可能入侵烏克蘭的行動，會招致俄羅斯對美國發動網絡攻擊。國土安全部周日發出公告，稱俄羅斯擁有一系列網絡攻擊工具，可以用來對付及破壞美國低級別到關鍵基礎設施的網絡服務。霍士新聞亦報道，美國網絡安全與基礎設施安全局（CISA）上周發出警告，指「美國每個機構都面臨網絡威脅的風險，這些威脅可能破壞必要服務，並影響公共安全」。消息人士稱，CISA發出有關警告是因應俄羅斯的威脅，他說，國家安全界普遍認為，俄羅斯計劃發動可能針對美國關鍵基建的網攻。

（衛報/金融時報/華爾街日報）