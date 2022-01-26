美多州控Google誤導用戶 涉騙追蹤定位針對式廣告

指Google明顯侵犯私隱

首都華盛頓哥倫比亞特區、得州、印第安納州和華盛頓州的檢察長在訴狀中指出，Google利用搜尋器、地圖、WiFi和藍牙等，蒐集數以十億計用戶資訊，包括關鍵的用戶所在位置，藉此建立詳細的使用者個人資料，並出售具高度針對性的廣告，「明顯侵犯消費者私隱」。

華盛頓哥倫比亞特區檢察長拉辛（Karl Racine）的辦公室發聲明說，從2014年到最少2019年，Google聲稱用戶一旦關閉「定位紀錄」功能，就不再留存他們的足迹資料，「那是假的」。其辦公室舉例，Google會不停提醒用戶為某些應用程式（App）提供定位資訊，聲稱若未提供就無法正常運作，但實際上那些App並不需要定位資訊。

關「定位紀錄」後仍被追蹤

印第安納州檢察長羅基塔（Todd Rokita）在聲明說：「就算是有限的定位資訊，日積月累，也會暴露一個人的身分和生活習慣。」他指出，這些資訊可用來推斷「敏感的個人細節」，好比政治或宗教信仰、收入、健康或生活事項，例如出生和離婚等。華盛頓州檢察長弗格森（Bob Ferguson）說，Google於2020年透過廣告獲利近1500億美元（約1.17萬億港元）。

（法新社/路透社/中央社）