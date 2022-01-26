2‧11起赴英打齊針免強檢 未打針旅客證陰性同免隔離

目前，英國規定打齊針的入境旅客須抵埗後兩日內自費接受側流抗原測試（Lateral Flow Antigen Test），未打針者抵埗後則要自我隔離10天並接受病毒檢測。夏博思向國會表示，這些規定下月11日凌晨4時起都將會取消，使旅遊變得更容易更便宜。他認為對已接種疫苗旅客來說，邊境檢測已失去作用。

未打針入境旅客的自我隔離規定亦會於下月11日起取消，但須填寫乘客定位表（passenger locator form），出示抵埗前兩日的核酸檢測陰性證明，抵埗後亦要接受核酸檢測。

夏博思說新措施是「向恢復正常邁進一步」，「抗疫進入新階段，不再是保護英國免受大流行侵襲，未來是靠我們與Covid風土病共存」。

商界旅遊業叫好

商界和旅遊業對政府放寬旅客防疫限制表示歡迎。英國廉航易捷航空（EasyJet）行政總裁倫德格倫（Johan Lundgren）認為，為旅遊而接受檢測應成過去，旅遊限制未能阻慢新冠病毒變異株Omicron在英蔓延，認為對未來的變異株也不應有之前的條件反射式反應。

英國首相約翰遜上周三宣布大幅放寬上月收緊的防疫限制，周四（27日）起不再強制戴口罩，包括學生不必在課室戴口罩、乘客也不必在公共交通工具上戴口罩等；民眾不必居家辦公，參加大型活動時也不必出示疫苗通行證，惟確診者仍須自我隔離。

英97%成年人有抗體

目前英國逾5,200萬人接種了第一劑疫苗，佔12歲以上人口約90%，逾4,800萬人接種兩劑疫苗，佔12歲以上人口約84%。根據英國國家統計局數字，約97%英國成年人因已打針或曾染疫，體內已有新冠病毒抗體。

（法新社/衛報/BBC/英國天空新聞）

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