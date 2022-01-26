英警調查 「派對門」報告恐延遲出

英國內閣辦公室副常務次官格雷（Sue Gray）正調查首相府涉違防疫規定舉行派對，報告原預計本周出爐。倫敦警察局局長迪克（Cressida Dick）表示，他們根據內閣辦公室調查小組提供的資料，對首相府及白廳自2020年可能違反新冠防疫規定展開刑事調查。迪克稱，警方一般不會調查回溯性的違規行為，但有多個因素認為值得調查，包括有證據顯示相關人士知道或應該知道其行為違法，以及「不調查會嚴重破壞法律的合法性」等。倫敦警察局此前一直被批評沒有對明顯違反防疫法例的指控立案調查，昨日的宣布是一大轉變。內閣辦公室稱，格雷的調查將會繼續，但據BBC了解，在倫敦警察局調查期間，該報告不會公布，目前還不清楚警方將調查多久。

約翰遜再涉疫下違規生日會

首相府周一再被揭涉違規開派對，ITV News報道，2020年6月19日下午，約翰遜時任未婚妻西蒙茲在首相府內閣室為約翰遜舉行生日派對，多達30人出席，西蒙茲與在場者在派對奉上生日蛋糕，職員們高唱生日歌，派對舉行了20至30分鐘。BBC引述消息人士稱，當晚首相府花園又舉行燒烤聚會，出席者為約翰遜家人。當時正值英格蘭首次封城，非同住者室內聚會不可多於兩人，室外聚會不可超過6人。

首相府其後回應稱，職員當日只是短暫聚在一起祝賀首相生日，約翰遜只逗留少於10分鐘。環境大臣尤俊士（George Eustice）否認當時有30人聚集在內閣室，稱在場職員近10人，「我的理解是，這實際上只是一天結束時送上一個生日蛋糕。我不認為這是一個派對……我覺得一些圍繞派對的指控已失控」。對於當日第二場聚會，首相府發言人稱「這是完全不實。按照當時的規定，首相當晚在戶外只接待了少數家庭成員」。

約翰遜涉嫌就「派對門」向國會撒謊而違反內閣守則，面臨下台壓力。

（衛報/BBC）