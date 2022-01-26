美「公開外交」有利有弊 普京盤算難測

輸資訊戰 解密情報贏回論述

《紐時》指出，普京並不視烏克蘭為分開的國家，而是蘇聯解體時被談判拿走的土地，許多曾跟普京打交道的人相信，普京如今認定修正這項「錯誤」為任務，即使這代表要冒戰爭風險重劃歐洲版圖。普京去年7月曾發表文章，以東斯拉夫民族的共同文化母國基輔羅斯（Kievan Rus'）的歷史，強調俄羅斯人和烏克蘭人歷史上是一體。儘管如此，俄羅斯此前向西方拋出的一系列安全保證要求中，並沒有吞併烏克蘭的一項。

在難以掌握俄方真正意圖下，美國近月採取的招數是「公開外交」。美國前駐俄大使麥克福爾（Michael McFaul）向《金融時報》指出，在危機一開始之際，美國以至西方整體上正在輸掉資訊戰，但華府決定解密情報，重點標明俄羅斯在烏克蘭內部的代理人行動，並跟歐洲伙伴維持公開對話，藉此「贏回論述之爭和重新團結西方」。

暴露西方不團結

這招也有明顯弊處。出任波蘭外長時曾經歷俄羅斯跟格魯吉亞開戰（2008）和入侵克里米亞（2014）的西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）認為，美方的公開外交令俄方難找開戰藉口，但也暴露了西方的不團結。華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員洛森（Andrew Lohsen）認為，俄方或將西方保持安靜視為接納要求，因此西方有需要一直提醒並非如此，表明西方會統一戰線和有強烈反應，問題只是拖得愈久，愈有可能出現甩漏或犯錯。

（金融時報/紐約時報）

（拆局）