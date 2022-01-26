基輔平靜存暗湧 民眾儲糧注油備戰

在基輔的波迪爾區，民眾繼續看電影及溜冰等日常消遣。來自東北部城市哈爾可夫的髮型師薩莎（Sasha）不認為會發生任何事，「俄羅斯不可能佔領我的家鄉，我們會戰鬥」。烏克蘭國家電影檔案館通訊經理格拉祖諾娃（Maria Glazunova）表示生活還要繼續，「我們會想到戰爭，但我們必須工作」。

儘管政府呼籲民眾毋須恐慌，但基輔氣氛近日有變，一名前官員表示，兩周前其軍方相熟人士仍對俄入侵危機漫不經心，但最近他們已悄悄為汽車加滿油及囤積食物，網上亦廣傳一篇文章講述俄軍坦克一旦入城開火時可如何應對，例如伏地用手掩頭，躲在浴缸或地下室。烏克蘭電腦專家科夫朱恩（Danylo Kovzhun）已教其孩子用手槍，他對當前局勢感到驚慌，「我覺得這將是一場噩夢，就像敘利亞一樣。俄羅斯人只會這一招」。有糕點店東主則正在訓練同事經營店舖，以便他專心與俄羅斯人作戰，也有酒吧老闆將油箱注滿，必要時可迅速離開。

（衛報/華爾街日報）