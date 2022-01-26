8500美兵候命赴東歐 俄斥加劇緊張 英揆警告俄閃電戰奪烏克蘭首都

美媒：精銳空降師72小時內到位

美國國部發言人柯比（John Kirby）周一表示，在總統拜登指示下，防長奧斯汀發出8500名美軍高度戒備命令，當中大部分美兵會加入可能很快啟動的北約快速反應部隊（NRF），餘下的會部署到其他突發行動中，包括撤離工作。他指出，大部分待命的美軍都是現役地面部隊，包括作戰旅、醫療、航空、運輸、情報及偵察部隊。柯比說：「很明顯，俄羅斯現在沒有打算緩和局勢，美國這樣做是為了向我們的北約盟友提供保證。」美國WRAL電視台周一引述軍方消息報道，來自美軍精銳之一的「第82空降師」的第三旅作戰部隊將在72小時內部署到東歐。美國有線新聞網絡（CNN）周一引述亦多名美國官員報道，拜登政府正處於確定派哪些軍事單位前往東歐的最後階段。《紐約時報》周日（23日）報道，拜登正考慮派出數千名美軍、軍艦和軍機到波羅的海及東歐的北約盟國。

北約快速反應部隊是一支由多個成員國的海、陸、空和特種兵組成的4萬人部隊，旨在緊急情况時作出迅速反應。2014年俄羅斯吞併克里米亞和烏克蘭東部部分地區後，北約曾下令快速反應部隊中一半士兵為緊急任務進入高度戒備狀態。

拜登視像晤歐領袖 未棄外交解決

拜登周一與英、法、德、波蘭及意大利領袖、歐盟領袖及北約秘書長舉行視像會議，會後白宮發聲明指出，領袖們強調希望透過外交途徑解決當前緊張局勢，並討論了會合力阻止俄羅斯進一步侵略烏克蘭措施，包括對俄羅斯實施嚴厲經濟制裁，以及加強北約東翼的安全。北約秘書長斯托爾滕貝格周一表示，北約盟國正增派軍艦及戰機加強東歐的防禦威懾能力。北約目前在波羅的海三國及波蘭部署近5000兵力。

烏克蘭戰雲密布下，繼美英撤走當地非必要外交人員後，烏克蘭外交部周一稱，德國和澳洲大使館也計劃撤走當地部分職員及家屬。英國首相約翰遜同日警告，情報顯示俄羅斯在烏克蘭邊境部署了60個戰鬥群，「每個人都看得出，俄羅斯正計劃發動一場閃電戰拿下基輔。我們必須向克里姆林宮表明，這將是災難性一步」。他警告俄羅斯將面臨痛苦、暴力且血腥狀况，更恐令烏克蘭淪為車臣翻版。

克宮斥北約增兵 妖魔化俄羅斯

克宮周一譴責北約在東歐地區增兵，導致緊張局勢升級，批評北約「妖魔化俄羅斯」，為其在東翼的軍事行動辯護，昨同樣批評美國加劇緊急氣氛。俄國防部昨表示，俄軍在南部及克里米亞舉行演習，有逾6000兵及最少60架戰機參與。

（衛報/紐約時報/WRAL/金融時報）