時裝設計大師穆格勒逝世

大膽前衛設計 巨星寵兒

英國樂隊Duran Duran成員Nick Rhodes形容穆格勒為「時裝界偉大創造者」。橫跨不少年代的國際演藝巨星如Beyonce、Lady Gaga、Diana Ross、麥當娜、大衛寶兒等都是他的捧場客。坊間有謂，沒穿過穆格勒的緊身裝，代表「還不夠紅」。

比起服裝的功能，穆格勒更重視藝術。其設計側重低領、窄腰、圓臀，強調女性體態，藉收緊腰線兩厘米增加腿長的視覺效果，被指製造妖嬈性感；但他又慣用肩墊使女性肩膀看來變寬，能突顯女性硬朗形象。穆格勒毋懼被指古怪，設計過一系列模仿昆蟲或機械人服裝。

穆格勒1948年12月生於法國斯特拉斯堡一個中產家庭，少時曾加入芭蕾舞團，繼而入讀服裝藝術學院。他曾為巴黎、倫敦、米蘭的多家時裝公司工作，1973年推出第一個系列個人作品贏得肯定，1974年創立同名品牌。他曾說：「我一直認為，時裝自身並不足夠，必須於音樂與劇場環境中展現。」他能將時裝糅合舞蹈、建築、戲劇等設計，1984年他創先河辦了一場有6000名觀眾、類似搖滾音樂會的時裝騷。他還是起用跨性別模特兒的先驅和倡導者。

穆格勒後來推出香水品牌Angel，1997年出讓個人時裝品牌。他曾因交通意外毁容，接受整容手術。

（路透社/法新社）