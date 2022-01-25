世衛推斷Omicron效應 歐疫情大流行邁向終結

WHO歐洲區辦公室總監克呂熱（Hans Kluge）周日向法新社表示，到了3月，估計有六成歐洲人都已感染Omicron變異株，一旦目前確診數字激增的情况消退，將會有幾星期至幾個月的群體免疫，「這可能得歸功於新冠疫苗，或是因人們感染後產生了免疫力，以及季節轉變降低傳播風險」，「本區域的疫情有可能正在走向結束」。他又說：「我們預期將有一段平靜期，然後新冠有可能年底回歸，但不一定是大流行（pandemic）捲土重來。」

譚德塞籲勿假設沒新變種

不過，克呂熱警告，要將新冠病毒視為風土病（endemic）仍言之過早，說：「有很多關於風土病的討論，但風土病意指……即將發生的事情是可以預料的。這個病毒已經出乎我們意料不止一次，所以我們得格外小心。」他還警告，隨着Omicron普遍擴散，仍有可能出現其他變異株。他表示，由於Omicron快速傳播的特性，大家應該將重點放在如何減少對醫院、學校和經濟的影響，並保護脆弱社群，而不是放在阻止傳播。

不過世衛總幹事譚德塞昨在年度執行委員會議時表示，若所有國家採取全面行動，今年有望結束新冠疫情的嚴重階段，但不應假設Omicron是最後一個變異株，未來須學習與病毒共存。

福奇：美病例銳減情况不錯

美國總統首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）同日也表達樂觀看法，他在美國廣播公司新聞網（ABC News）節目「本周」（This Week）上表示，美國部分地區新冠病例「急遽」下降，「情况看起來很不錯」。他表示，如果美國東北部等地近期確診人數減少的趨勢持續，「我認為會開始看到整個國家扭轉形勢」，但他同時警告大家不要過度自信。美國截至上周五的一星期，單日平均有約72萬宗確診，較對上一星期的80.7萬回落。

（法新社/紐約時報/中央社）

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