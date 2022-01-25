「女金剛」轟澳網逐「彭帥在哪」T恤客

網上片段顯示，來自香港的莫熾韜（Max Mok）和網名「牛國慶」的人上周五身穿背部印有「彭帥在哪」英文字樣、衫前印「尋人」與彭帥頭像的T恤入場觀看澳網，結果遭到保安員攔截，擾攘一番後兩人被逐離場。

中國女網球手彭帥的微博去年11月貼文指控中國前國務院副總理張高麗性侵，之後她間中露面，否認曾說過或寫過被性侵一事，令外界懷疑其言論及人身自由。

賽會被質疑向中資贊助商低頭

法國網球手馬烏（Nicolas Mahut）在Twitter質疑賽會向中資贊助商低頭。網球壇名宿娜華蒂露娃昨也批評澳網重視贊助多於人權，向中國「投降」。人權觀察組織的澳洲研究員麥克尼爾（Sophie McNeill）亦反對澳網的做法，促請其他參賽球手關注彭帥。有人周日在眾籌網頁發起籌款印製1000件同款T恤，免費派給入場觀眾，昨午已籌集逾1.2萬澳元（約6.7萬港元）。

（路透社/衛報/SBS）