談「派對門」報告 英副相：誤導國會須辭職

約翰遜將面對關鍵一周，許多保守黨後座議員正等待格雷的報告公布和約翰遜如何回應，以決定是否發動不信任投票攆走他。多名國會議員已公開要求約翰遜辭職，若有54名保守黨議員去信「1922委員會」主席，就可啟動不信任投票。

消息揣測約翰遜本周下台

格雷正調查封城期間首相府和其他政府部門有否違規舉行派對，她周一向約翰遜前首席顧問甘明斯問話。約翰遜本月較早時在國會聲稱對前年封城期間舉行「自備酒水」派對不知情，以為是工作活動，又稱沒有被警告那是違反防疫規定，但其後甘明斯即指約翰遜說謊。英國《每日電訊報》周日引述消息人士報道，格雷已查問了封城期間舉行派對時正在值班的首相府警察，他們提供了「非常確鑿的證據」。消息人士說：「假如約翰遜本周末仍是首相，我會非常驚訝」。格雷已向國會議員、約翰遜及政治顧問問話，且檢視約翰遜官方日誌，並取得首相府職員進出大樓的資料作進一步調查。

英國《獨立報》昨引述首相府職員報道，自「派對門」醜聞被報道後，辦公室出現「恐懼文化」，他們不敢交出資料供格雷調查。報道稱，那些在WhatsApp群組內的信息包括人們飲酒和跳舞的照片，以及那些宿醉者翌日的情况，但3名消息人士稱，在上級施壓下後，他們刪除了相關證據。首相府發言人否認施壓指控，強調職員們已被指示要完全配合調查。

約翰遜在報告出爐後料會到下議院發表聲明，並將接受議員質詢。藍韜文表示，如果顯示約翰遜誤導國會，預計他要辭職，「閣員行為守則清楚列明，若你誤導國會就是關乎需要辭職的問題。」

（衛報/獨立報/每日郵報）