美英撤使館人員家眷 烏克蘭：過早

美籲在烏公民離開

美國駐基輔大使館指俄羅斯可能「隨時」入侵烏克蘭，國務院下令撤走駐基輔大使館人員的家屬，亦批准非關鍵人員自願離開，並呼籲在烏國的美國公民亦應考慮以商務航班或其他私人交通工具離開烏克蘭。官員指大使館會繼續開放，而周日的公布不構成撤離行動。此外，國務院亦再發出旅遊建議，指國民不應前往俄羅斯。

英國大使館亦宣布安排部分外交人員及其家屬離境，並在Twitter貼文指大使館會繼續開放，處理關鍵的工作。英國廣播公司（BBC）引述英國官員表示，雖然並沒有特別針對英國外交人員的威脅，但約半數在基輔工作的人員將會返英。

拉脫維亞昨日亦警告國民除非有急切需要，否則不要前往烏克蘭；其外長稱俄羅斯一旦入侵烏克蘭，西方國家須執行俄國難以承受的制裁。

烏克蘭外交部昨日指撤走人員的決定「過早」，強調最近安全狀况沒「根本上的改變」。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）則指歐盟未有計劃撤出人員，又表示與俄羅斯的談判仍然繼續之際，沒需要誇大局勢情况。

日探討撤僑行動

日本共同社昨報道，鑑於烏克蘭局勢緊張，日本政府昨已探討跟隨美國撤回包括當地大使館相關人員在內的日本僑民。

（BBC/衛報/法新社/路透社）