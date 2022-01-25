美擬東歐增兵數千 助烏防俄 拜登最快本周決定 改華府「克制」立場

《紐時》引述華府官員報道，國防部高級官員上周六（22日）在馬里蘭州大衛營，向拜登提出多個應對俄羅斯的選項，包括派兵1000至5000到東歐國家，若局勢惡化兵力可能增加10倍。官員稱，拜登最快本周會有決定。報道指出，俄羅斯除了在烏克蘭邊境結集10萬士兵，還部署軍力在白俄羅斯，令拜登考慮增兵東歐。目前波蘭境內約駐有4000名美軍和1000名其他北約部隊；波羅的海三國的北約駐軍也有約4000人。

倘局勢惡化可增10倍兵力

哥倫比亞廣播公司（CBS）周日（23日）播出國務卿布林肯的訪問，他表示即使華府尋求外交途徑解決問題，也會專注於加強防禦及威懾，「俄羅斯若再採取侵略行動，北約會繼續加強部署」。他同日在美國有線新聞網絡（CNN）節目中再警告，若俄羅斯再有一兵一卒以侵略方式進入烏克蘭，將觸發美歐迅速、嚴厲且統一的回應。

烏俄局勢令區內國家憂慮。《金融時報》昨報道，愛沙尼亞總理卡拉斯表示不論俄羅斯是否入侵烏克蘭，北約都應加強在愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛的軍事部署，並間接呼籲美國駐兵在波羅的海國家。拉脫維亞昨也呼籲北約增兵在「歐洲的東翼」加強防衛。

北約國增派軍艦戰機至東歐

北約秘書長斯托爾滕貝格昨表示，北約盟國已指示部隊待命，並調動軍艦及戰機加強北約在東歐的部署。他稱，北約會繼續採取所有必要措施保衛盟友。北約表示，近幾天丹麥決定派一艘護衛艦到波羅的海地區及部署4架F-16戰機到立陶宛，西班牙也正派船支援北約海軍，並考慮派戰機到保加利亞，荷蘭4月起部署兩架F-35戰機到保加利亞，支援北約的空防力量。俄羅斯國會國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）昨稱，美國若在東歐及波羅的海國家增派部隊，俄方會適當回應。

美國亦可能採取其他措施回應俄國入侵烏克蘭。《華盛頓郵報》昨引述美國官員報道，俄羅斯一旦侵烏，美國將以新出口管制打擊俄國戰略產業，包括人工智能、量子電腦及民用航空領域，也可能更廣泛利用出口管制措施，阻止俄國民眾取得智能手機、平板電腦和遊戲機。該項名為《外國直接產品規則》（FDP）的措施令中國電訊商華為錄得有記錄以來首次年收入下跌，去年大跌近三成；該規定阻止華為獲晶片供應，雖然晶片在美國以外地方生產，但使用美國技術或工具。

研出口管制俄戰略產業 加強威懾

報道指出，華府官員正與歐洲及亞洲盟友制定有關規則，旨在阻止出口關鍵零件予俄羅斯的民航、海事等工業。美國官員表示，政府未決定出口限制適用於戰略產業或涵蓋所有產品。地緣政治風險研究機構歐亞集團科技政策主管特廖洛（Paul Triolo）指出，兩種選擇均是美國利用半導體供應鏈作為武器對付一個國家。

（紐約時報/華盛頓郵報/BBC/路透社）