以公司研可辨戴罩者警用攝錄機

稱因人權理由 技術不售中俄緬

蒂爾扎接受法新社訪問時表示，他的公司正伙同特拉維夫公司Corsight AI研發一款警用隨身攝錄機，能夠實時掃描人群中的人臉，比對資料庫內照片識別出身分，目標人物的臉部即使被口罩遮蔽、化了妝或經偽裝，都能被識別出來。

Corsight AI的行政總裁沃茲（Rob Watts）未有證實是否跟蒂爾扎的公司合作，但指客戶可利用他們的技術建立資料庫，應用範圍包括讓員工進入大樓、持票人士進入體育場館，及警方追捕疑犯；澳洲和英國警方已在試用。沃茲稱冀以一種正面的技術推動人臉部識別技術，並表明基於「人權和道德理由」，不會把技術售予中國、俄羅斯及緬甸。

由於臉部識技術涉及私隱爭議，美國的科技巨擘放棄向警方提供技術的合作，facebook、微軟、亞馬遜和IBM都已宣布暫時或永久停止向執法部門提供臉部識別技術。法國上月亦要求美國公司Clearview AI刪除有關法國公民的數據，指該公司建立臉部識別資料庫時，利用從互聯網找來的圖像，侵犯私隱。

（法新社）