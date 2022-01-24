海嘯餘波 秘魯漏油頒緊急令 油污擴散40公里 「近年最嚴重生態災難」

灘岸覆焦油 波及兩海洋保育區

1月15日海嘯橫越約1萬公里到達秘魯海域時，一艘意大利註冊運油船在秘魯首都以北30公里本塔尼利亞鎮（Ventanilla）的西班牙國家石油公司Repsol一間煉油廠卸貨。Repsol最初僅稱泄了26公升左右，但秘魯環保署評估約達6000桶原油。一星期間，油污已漂至距事發點40公里外，灘岸覆着焦油，沿岸以至海洋、兩個海洋保育區俱受波及，總面積最少174公頃，威脅到洪堡企鵝（Humboldt penguin）、紅腿鸕鶿（red-legged cormorant）、海獺、鳳尾魚、海豚、海鳥等。

歸咎沒警報 涉事煉油廠拒負責

秘魯總統稱此為當地近年「最嚴重生態災難」。工人連日清理，可是油污依然向北擴散。當局頒布90天緊急法令，計劃「持續管理」21個海灘，更佳地協調各方處理災後工作。秘魯政府要求Repsol賠償損失，不過Repsol歸咎海嘯和政府沒有海嘯預警，它雖動員1350人及提供器材負責短期的緊急清理行動，但拒就漏油承擔責任。有漁民及當地居民去到西班牙大使館外抗議Repsol不負責任。秘魯執法部門稱會調查泄油元兇。

外貿及旅遊部長桑切斯前日表示，估計漏油事故對各範疇的經濟損失合計大約逾5000萬美元（近4億港元）。事態衝擊漁業和旅遊業，包括餐廳、沙灘零售、海上觀光船生意。

漁民形容「一切散發死亡氣息」

利馬北面45公里安孔鎮（Ancon），漁民、魚販們說魚獲都有油味，無人敢買，怕中毒。他們無法工作，用光積蓄。平日會到灘邊拾貝類的漁夫克魯茲說，「如今一切都散發出一股死亡氣息。」

（法新社/路透社/紐約時報）