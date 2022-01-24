輝瑞：每年接種疫苗 較頻打加強劑可取

輝瑞與德國生技公司BioNTech的新冠疫苗，已顯示能有效預防Omicron變異株引發的重症和死亡，但預防病毒傳播的效力稍遜。

面對新冠病毒確診病例激增，一些國家擴大疫苗加強劑接種計劃，或者縮短接種間隔日數，力圖維持新冠疫苗的保護力。以色列因應Omicron疫情而成為率先推「第四針」的國家之一。

研同時應對不同變異株綜合疫苗

艾伯樂（Albert Bourla）接受以色列N12新聞頻道專訪時，被問到應否每隔4至5個月接種一次加強劑時說：「這樣的情况並不理想，我希望我們能有一款每年打一次的疫苗，這樣更能讓人接受和記住。」他表示：「從公共衛生觀點來看，這是理想情况。我們正在研究能否研製出一種疫苗，既能應對Omicron，又不會忽略其他變異株，這可能是一種解決方案。」

艾伯樂早前表示，輝瑞最快可能於3月準備好為重新設計來抗Omicron的疫苗申請許可並大量生產。

美國疾控中心（CDC）上周五引述3項研究指出，第3劑信使核糖核酸疫苗（mRNA vaccine）是對抗Omicron的關鍵，預防住院效力高達九成。

以色列舍巴醫療中心（Sheba Medical Center）上周一（17日）發布的初步研究結果顯示，注射第4劑疫苗產生的抗體濃度比第3劑還要高，但恐怕仍不足以預防感染Omicron。不過，舍巴醫療中心仍建議高風險群組接種第2劑加強劑。

（路透社）

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