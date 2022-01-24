英指俄欲扶植烏傀儡政權 點名5人

被點名者斥不合邏輯 俄籲停挑釁

英國的有關指控引起質疑。《觀察家報》報道，穆拉耶夫稱英方的指控並不合邏輯，因他被禁入境俄國，其父在俄羅斯的公司資產也被充公。《觀察家報》亦指另外4個被點名人士已流亡到俄國生活，這代表他們與俄羅斯的聯繫已公開。

前烏國外交部發言人菲利普舒克（Vasyl Filipchuk）也形容英方指控荒謬，指即使選舉受操控也不會讓親俄人士得到權力，用武力安插他們到烏國亦意味會有一場漫長的血腥戰爭。俄羅斯塔斯社（TASS）報道，俄方外交部呼籲英國停止挑釁，又指英國外交部散播的錯誤信息，再證明北約成員正加劇烏克蘭周邊地區緊張局勢。

另外，有英國國防消息人士指俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）同意與英國防相華禮仕就烏國局勢舉行會談，而紹伊古建議在莫斯科會面。

（觀察家報/CNN/法新社）