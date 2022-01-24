英指俄欲扶植烏傀儡政權 點名5人

【明報專訊】英國外交部上周六（22日）罕有地提出指控，稱有情報顯示俄羅斯計劃入侵及佔領烏克蘭之時，計劃任命一名親俄領導人。當局引述跟俄國情報機構有聯繫的前烏國官員，點名5個或會領導傀儡政府的潛在人選，包括前烏國國會議員穆拉耶夫（Yevhen Murayev）等。外交部的聲明又表示，當中部分人跟目前有份設計攻擊烏克蘭計劃的俄國情報官員有聯繫，惟當局並未提供情報細節。穆拉托夫和一名烏國前官員都質疑英方指控；俄羅斯外交部周日呼籲英國「停止挑釁」。
被點名者斥不合邏輯 俄籲停挑釁
英國的有關指控引起質疑。《觀察家報》報道，穆拉耶夫稱英方的指控並不合邏輯，因他被禁入境俄國，其父在俄羅斯的公司資產也被充公。《觀察家報》亦指另外4個被點名人士已流亡到俄國生活，這代表他們與俄羅斯的聯繫已公開。
前烏國外交部發言人菲利普舒克（Vasyl Filipchuk）也形容英方指控荒謬，指即使選舉受操控也不會讓親俄人士得到權力，用武力安插他們到烏國亦意味會有一場漫長的血腥戰爭。俄羅斯塔斯社（TASS）報道，俄方外交部呼籲英國停止挑釁，又指英國外交部散播的錯誤信息，再證明北約成員正加劇烏克蘭周邊地區緊張局勢。
另外，有英國國防消息人士指俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）同意與英國防相華禮仕就烏國局勢舉行會談，而紹伊古建議在莫斯科會面。