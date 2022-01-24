為普京「說項」 德海軍總監辭職 研討會稱對方「應獲尊重」 烏克蘭召大使抗議

舍恩巴赫（Kay-Achim Schoenbach）出席由新德里智庫帕里卡爾國防研究與分析研究所（Manohar Parrikar IDSA）的「德國的印太戰略」研討會。MP-IDSA上載到YouTube的片段顯示，舍恩巴赫發表演講後，在答問環節中談及烏克蘭危機時說：「俄羅斯想將一小塊烏克蘭土地併入俄羅斯嗎？不對，只是一派胡言。普京可能是在施壓，因為他知道他可以做到這一點，並分化歐盟，但他真正想要的是尊重，高級別的尊重。」

他又說：「給予（普京）尊重成本很低，甚至是沒有成本。如果有人問我，給他想要甚至可能應得的尊重十分容易。俄羅斯是歷史悠久的國家，俄羅斯是重要國家。印度、德國都需要俄羅斯，因為我們需要俄羅斯來對抗中國。」

稱克里米亞「一去不回」屬事實

談及烏克蘭加入北約的可能，舍恩巴赫不諱言烏克蘭當然不能符合相關要求，「因為其頓巴斯地區被俄軍或他們所謂的民兵佔領」。他認為俄方在烏克蘭的行動必須處理，但明言「克里米亞半島已一去不復返，這是事實」——這說法明顯牴觸歐盟和美國的官方說法，華府及其西方盟友指莫斯科2014年吞併克里米亞半島「不能接受，必須予以扭轉」。

研討會片段曝光後，烏克蘭外交部前日（22日）傳召德國大使表示抗議，指舍恩巴赫的言論「斷然無法接受」。舍恩巴赫前晚說已請辭並獲國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）批准，「避免對德國海軍，更重要的是避免對德國造成更多傷害」。舍恩巴赫在Twitter稱，上述言論無疑是犯錯，只反映其當下見解，而非官方立場。

烏克蘭另指摘德拒供武器

烏克蘭除了抗議舍恩巴赫的言論，也指摘德國拒絕提供武器給烏克蘭。蘭布雷特前日表示，柏林將會提供烏克蘭一座戰地醫院，但再拒絕基輔的提供武器要求。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）前日在Twitter發文，呼籲柏林當局停止以言行「破壞西方團結」及「鼓勵普京對烏克蘭發動新攻擊」。

美首批援烏軍火抵基輔

烏克蘭埋怨德國之同時，國防部前日宣布美國援助的一批軍火當天運抵首都基輔，是美方對烏提供總值2億美元（15.6億港元）軍事援助框架內首批運抵的軍火。這批軍火重約90噸，包括「致命性」武器以及用於在烏東部衝突地區前線使用的彈藥。

（法新社/德國之聲/路透社）