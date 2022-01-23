也門監獄遭空襲逾70死 沙特否認涉事 聯合國譴責

醫生：不可能知多少人喪生

薩達（Saada）市一所拘留難民的監獄上周五凌晨2時半遭空襲，建築物隨即倒塌。無國界醫生引述救援人員表示，空襲後薩達多間醫院擠滿死傷者，其中一間接收了70名死者及138名傷者，入夜後救援人員仍在瓦礫中搜索生還者。也門的無國界醫生主管馬哈特（Ahmed Mahat）稱，空襲現場仍有許多屍體，且有多人失蹤，「不可能知道有多少人喪生，這看來是一次可怕的暴力行為」。路透社記者稱，多名非洲難民在空襲中死亡。胡塞武其後發布影片顯示，監獄被夷為平地，殘肢散落瓦礫中。

港口城市同遇襲 3孩亡

同日在也門西部港口城市荷台達（Hodeidah），救助兒童會（Save the Children）表示，沙特領導的聯軍空襲當地一個電信設備，導致在附近足球場玩耍的3名兒童喪生，空襲也令全國多地互聯網服務中斷。

美對衝突升級「深感關切」

胡塞武裝及親該組織的傳媒均指控空襲是沙特為首的聯軍所為，但聯軍發言人阿馬利基（Turki Al-Maliki）表示，有關針對叛軍控制設施的報道是「毫無根據」的，但稱該監獄沒有列在與聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）商定的「不得攻擊目標」清單上。聯合國譴責監獄空襲，秘書長古特雷斯強調這種令局勢升級的行為必須停止，稱針對平民和民用設施的襲擊均為國際人道法所禁止。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明，稱美國對衝突升級「深感關切」，呼籲各方降低緊張情勢。

也門內戰始於2014年，胡塞武裝奪取首都薩那和佔領大片國土。2015年3月，沙特為首的聯軍開始向胡塞武裝採取軍事行動。阿聯酋是聯軍的重要成員之一。近幾周也門緊張局勢升級，阿聯酋支持的當地民兵將胡塞武裝趕出南部省份舍卜沃（Shabwa）。今年1月3日，胡塞武裝在紅海劫持一艘懸掛阿聯酋國旗的船，上周一又聲稱用無人機和導彈襲擊阿布扎比的石油設施，導致3死6傷。聯軍其後向胡塞武裝控制的薩那發動空襲，造成14人死。

（法新社/路透社/紐約時報）