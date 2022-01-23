素姬黨友違反恐法判死刑

軍政府稱，去年11月獲「良好市民合作並提供線報」，於仰光商業區一處民居拘捕前國會議員漂扎亞杜（Phyo Zayar Thaw），並當場檢獲兩支手槍、子彈及一把突擊步槍。漂扎亞杜被指控策動多宗針對軍政府部隊的襲擊，包括去年8月槍擊仰光一輛鐵路列車，造成5名警察死亡。40歲的漂扎亞杜原為一名歌手及社會運動家，2008年被指加入非法組織和持有外幣而入獄，3年後獲釋。他在2012年國會補選中代表全民盟贏得議席，至2015年連任。

被指發帖煽動 民運領袖同判死

軍事法庭同時判處民運領袖覺敏友（Kyaw Min Yu）死刑。52歲的覺敏友1988年曾參與「88世代」（88 Generation）學生運動，反對當時的緬甸軍政府。現軍政府去年發通緝令，指覺敏友在社交平台上發布的帖文煽動騷亂，並在10月將他拘捕。

法新社報道指，緬甸軍政府自去年2月政變掌權後，已判處多名反對他們的社運人士死刑，以打壓異見。不過，該國已有數十年未有執行處決。

人道危機所礙 兩石油巨擘撤離

另外，石油巨擘道達爾（TotalEnergies）和雪佛龍（Chevron）上周五宣布正逐步將業務撤出緬甸，指當地在政變後日益惡化的人道情况令它們無法維持在當地的運作。

（法新社/路透社/緬甸伊洛瓦底雜誌）