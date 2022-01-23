英列Omicron BA.2受調查 丹麥：入院率未變

染BA.1者 遇BA.2或無法免疫

英國傳媒報道，BA.2在上月初Omicron肆虐全球不久後便出現。UKHSA上周五稱，英國至今出現426宗BA.2病例，暫時其所佔個案比例仍偏低。UKHSA新冠事件部門主任錢德（Meera Chand）認為，病毒的本質就是會不斷進化和變異，所以預計未來繼續看到新的變異株出現，「我們持續監察基因組，讓我們能找出它們並評估是否值得關注」。

UKHSA指出，目前全球有40個國家報告了BA.2基因序列，樣本最多是丹麥，其次為印度、英國、瑞典和新加坡。在丹麥，BA.2病例由去年最後一周佔全國總確診數目20%，急增至今年第2周的45%。丹麥血清研究所初步分析顯示，BA.2和BA.1在導致入院率上沒有差異，而研究所研究員福莫斯加德（Anders Fomsgaard）稱，迄今未能對BA.2感染個案急增給出一個很好的解釋，「也許它（BA.2）對人體免疫系統更具抵抗力，讓它可感染更多人，但我們目前還不清楚」。他指出，感染BA.1的人之後若遇上BA.2，可能不具免疫力，「若是這樣，我們必須有所準備。屆時我們可能見到疫情兩個高峰」。

（路透社/獨立報）