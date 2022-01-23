畢生弘「入世佛教」 一行禪師圓寂 流亡半生奔波游說停越戰 享年95歲

國際梅村入世佛教團體昨日在社交平台宣布，創辦人一行禪師在當地時間22日凌晨零時於慈孝寺「安詳圓寂」。該寺將以「安靜祥和」的方式，舉辦為期一周的喪禮。

邊修行邊助受戰火蹂躪同胞

一行禪師俗名阮春寶，1926年10月11日生於越南順化市，「一行」是其出家後的法號。據其晚年所述，他在大約7歲時看到一本佛教雜誌封面的佛陀坐像，萌生「想要和佛陀一樣平靜」的出家念頭，到16歲在慈孝寺接受剃度，1950年代初投身越南佛教復興運動。

一行禪師很早就有改革出家人遠離塵世的觀念，盼將佛教融入民間生活，到1950年代中期越戰爆發，他決定一邊在寺廟修行，一邊協助受戰亂之厄的同胞，他後來提倡的「入世佛教」主張亦由此起。他在西貢大學修習科學學位，是該校首名就讀非宗教學科的比丘，到1960年獲普林斯頓大學獎學金赴美就讀及講學「比較宗教學」。

及至1963年，一行禪師回到飽受戰火蹂躪的越南，與僧侶一起反戰、推動南北越和解。其間曾有僧尼自焚抗議的爭議事件，他多年後受訪否認那是自殺，稱之等同耶穌被釘死，是盼訴求被聽見、出於愛而非絕望的行為。

說服馬丁路德金反美介入越戰

1966年5月1日，一行禪師從真實禪師接受傳燈，獲予慈孝寺住持名銜，成為越南臨濟宗第42代傳人。約10日後，他即展開外訪，奔走歐美游說協助越南停戰，最為人津津樂道的是說服美國黑人民權領袖馬丁路德金公開反對美國介入越戰，該名1964年諾貝爾和平獎得主更極力支持將1967年諾貝爾和平獎頒給一行禪師，但當年獎項最終懸空。

一行禪師此後屢被南、北越政府拒絕入境，只能在外發表反戰演說，租船拯救投奔怒海的同胞，並以和平使節身分到巴黎參與會談。即使1973年停戰協議《巴黎和平協約》達成，一行禪師仍被迫流亡在外。他自喻為被趕出蜂巢的蜜蜂，「我看見共產主義者與反共主義者互相廝殺，因為他們彼此自認為獨攬真相。我的吶喊被炸彈、迫擊炮、喊叫聲所淹沒」。

儘管如此，一行禪師在國外一邊反戰，一邊宣揚佛學，尤其是自創「入世佛教」概念，並將「正念」理論帶到西方，成為達賴喇嘛以外另一位廣受西方敬重的佛教僧侶。他1982年起在法國西南部波爾多的郊區創立修行道場「梅村」，並已發展成歐美最重要的禪修院，亦在香港等多個地方開設分部。他曾發表過百著作，涵蓋佛學論述以至詩集、小說和戲劇等，包括代表作《橘子禪》、述說佛陀足迹的《故道白雲》和個人日記《芬芳貝葉》。

獲准故鄉享晚年 仍遭監視

一行禪師2005年終獲越共政府批准回國弘法，其追隨者一度獲保祿市的般若修院收留，但在一行禪師呼籲河內當局停止對宗教的控制後，2009年起即被逼遷。一行禪師2014年中風，右身癱瘓及不能說話，4年後如願獲准重返慈孝寺渡過餘生，但據報當局一直在寺外監視。

（路透社/法新社/BBC）