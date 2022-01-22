奧地利下議院通過强制成人打針 成歐盟首例 反對者批違憲法基本權利

奧地利國民議會（下議院）全院183席以137票贊成、33票反對，通過強制接種法案。除了孕婦、有特殊醫療豁免，或者最近半年曾確診者，凡年滿18歲國民均須接種新冠疫苗。到3月限期屆滿後，若年滿18歲仍未能證明已經接種，初罰600歐元（約5300港元），從3月15日起重罰3600歐元（約31800港元）。雖然新法落實前尚需要聯邦議會（上議院）通過和總統范德貝倫簽署，但那只是程序。代表各州利益的聯邦議會即使有權駁回國民議會通過的法律提案，但如國民議會堅持原案，聯邦議會不得再提異議。

該國合資格接種疫苗的國民，迄今有72%完成接種，屬歐盟國中等水平，但低於法國、意大利等已發展國家。自去年11月因見個案趨增，當局便研究推行強制措施，執政聯盟、綠黨等國會多數政黨議員均擬藉提高接種率，避免再次封城。人口約900萬的奧地利上月才結束第四次全國封城，惟周三錄得逾2.76萬宗感染的單日新增紀錄，累計確診近150萬宗，近1.4萬人死亡。

強制接種計劃引發當地多個周末連場示威。示威者斥法案違反憲法賦予的基本權利，或認為疫苗缺乏長期研究，擔心潛在副作用。極右自由黨（FPOe）主席基克爾（Herbert Kickl）譴責法案「開啟極權之路」，表示將堅拒接種及提出司法挑戰。

法總理宣布下周一推疫苗通行證

另外，法國總理周四宣布由下周一（24日）起推行疫苗通行證，直至當局認為醫療壓力紓解、衛生風險顯著解除為止。屆時民眾在進入某些場所時只准出示接種證明，不可再靠陰性檢測結果代替。他促家長為5至11歲子女接種疫苗，及周一起為12至17歲子女接種加強劑。惟他同時表示，這波Omicron疫情有消退的「鼓舞」迹象，2月2日起將陸續撤銷連串控疫措施，包括毋須強制在家工作、戶外毋須戴口罩和放寬文娛康體場所觀眾人數限制等。法國周四有逾42萬宗感染。官方科學諮詢機構表示，這一波疫情將維持「可控高水平感染」到3月中旬。

（路透社/法新社）

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