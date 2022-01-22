紐時：美特種部隊繞高層炸敘大水壩

18層樓高的塔布卡水壩（Tabqa Dam）屬戰略關鍵建築，事發時正由ISIS控制。水壩後方是一個長約40公里的大型水庫，下面有數以十萬計民眾生活。當日有炸彈穿越水壩一座建築的5個樓層，襲擊導致水壩停電和發生火警，設備出現故障，幼發拉底河的水未能流通水壩，導致水庫水位短時間內上漲50呎，險至溢漏，當局要以揚聲器呼籲下游民眾緊急撤離。

致水位急漲 下游民眾需撤離

敘利亞、當時控制水壩的恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）和俄羅斯均指控是美國施襲，但美軍指有關指控是基於「瘋狂報道」，強調塔布卡水壩不屬於盟軍目標。不過，紐時引述兩名前官員稱，襲擊是由Task Force 9策動，並動用當時美軍一些最大型的常規炸彈，包括最少1枚BLU-109碉堡彈。報道指，基於水壩的受保護身分，通常要得軍方高層指示才可攻擊水壩，但消息指Task Force 9利用留作緊急狀况使用的程序捷徑，容許他們未經高層拍板就下令攻擊。紐時指該部隊經常避過嚴格的空襲審批程序，一再令平民處於危險環境下。

負責敘利亞戰事的美國中央司令部向紐時承認當日曾投下3枚2000磅炸彈，但否認以水壩為目標，又稱炸彈僅擊中水壩上的塔樓而非水壩主體，而指揮部已預先批准對塔樓作「有限度攻擊」。不過，報道指當時炸彈幸好沒有爆炸，否則整座水壩恐已崩塌。

（紐約時報）