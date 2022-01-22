聯國立「否認納粹屠殺」定義 籲抗反猶主義

促各國制教育方案 防大屠殺重演

這項沒有約束力的決議由數十個聯合國成員國發起，文本由以色列和德國草擬，「毫無保留反對與譴責任何全部或部分否認納粹大屠殺是歷史事件的言行」；「讚揚」相關國家保留了大屠殺期間的前納粹集中營、行刑處所及監獄等設施。決議又敦促聯合國成員國制訂教育方案，「協助防止納粹大屠殺重演」，並呼籲各國及社交平台「採取積極措施，對抗反猶主義與否認或扭曲納粹大屠殺的言行」，包括利用通訊科技對付相關內容，並引導告發相關內容。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）歡迎決議獲通過。以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）亦歡迎「歷史性決議」，稱文本「首度清晰定義何謂否認納粹大屠殺，並呼籲國家就反制反猶主義採取行動。以色列外長拉皮德（Yair Lapid）與德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）發表聯合聲明，指決議證明了國際社會在納粹大屠殺議題上「聲音一致」。伊朗沒有加入決議，有外交官指控以色列「利用猶太人昔日苦難掩飾所犯下的罪行」，又質疑決議「為歷史研究提供了奇特角度」。

伊朗未加入決議 斥以國掩飾罪行

1942年1月20日，納粹德國領導層在柏林西南部萬湖區別墅討論猶太人問題「最終解決方案」，敲定了有系統地屠殺在納粹佔領區內的猶太人。該計劃最終導致約600萬名歐洲猶太人死亡。

（法新社/路透社/新華社/中央社）