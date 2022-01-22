英外相：獨裁政權冷戰後最大膽

AUKMIN會議結束後發表聯合聲明，表示關注俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊，及對烏國主權及領土完整的絕對支持，亦提及兩國政府對加強其伙伴關係的承諾，亦涵蓋深化印太戰略合作、捍衛國際規則規範和自由民主價值觀，以及加強防禦、威懾和對抗惡意威脅等議題。

卓慧思出席AUKMIN會議後在外交事務智庫組織洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）發表演說，指俄羅斯和中國政府的膽量是自冷戰以來從未見過，又警告俄羅斯總統普京要在犯下重大戰略錯誤前「停止並退出烏克蘭」，指俄國政府未有從歷史汲取教訓：「入侵只會導致可怕的困境及人命損失」。

另外，德國總理肖爾茨及英國首相約翰遜周五警告俄羅斯一旦入侵烏克蘭，將付出沉重代價。德國總理府的聲明指兩人周四晚通電話，他們同意須避免俄羅斯對烏國進一步軍事侵略，英國首相府則指，約翰遜深切關注俄羅斯在烏國持續的破壞穩定行動，指任何入侵烏克蘭的行動均是嚴重戰略錯誤。

（路透社/金融時報/法新社）