美俄外長商烏克蘭局勢 癥結難解 華府制裁4烏政客 俄要求北約撤出保加利亞羅馬尼亞

烏克蘭和俄羅斯關係近期急速惡化，西方國家指俄在烏克蘭邊境附近集結約10萬大軍，指俄軍正準備入侵烏克蘭。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的會談在威爾遜總統酒店舉行。布林肯會後說，基於過去一周和昨日的對話，大家在處理雙方對安全的關注問題上有一定根基，形容會談「直接和坦承」，並稱俄羅斯可以選擇外交的道路，如果選擇另一條，將會導致衝突、嚴重後果和國際譴責。他警告，如果俄羅斯軍隊進入烏克蘭，將會面對美國和盟友即時、嚴厲和統一的回應。

美俄互指「球在對面」

俄羅斯外長拉夫羅夫則指現時球在美國一方。他形容會談公開和有用，但要待收到美國書面承諾俄方的要求時，才會理解談判正循正確方向走。俄指北約（NATO）活動威脅俄邊境安全，要求北約停止東擴，不要讓烏克蘭加入、從波蘭等東歐成員國撤軍和不准在東歐成員國駐軍等。美俄外長會談舉行前，俄外交部重申希望北約部隊撤出1997年前並未加入北約的成員國，特別點名保加利亞和羅馬尼亞。兩國是前華沙公約組織成員，2004年加入北約。

會前俄烏局勢仍然緊張。烏克蘭指俄羅斯招募僱傭兵，將他們送往由親俄分離分子控制的烏克蘭東部地區接受密集訓練，又秘密運送多部坦克、大炮和迫擊炮等到烏東。另外，俄羅斯有國會議員要求普京正式承認烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbass，頓涅斯克和盧甘斯科統稱）的獨立地位。不過，此舉勢令局勢惡化，頓涅斯克前政治領袖博羅代（Alexander Borodai）更指可能引發戰爭。

另外，美俄外長會議前夕，美國財政部宣布對協助俄羅斯的烏克蘭兩名現任議員和兩名前官員實施制裁，指4人均參與俄羅斯情報部門的散佈虛假信息行動，而該行動旨在破壞烏克蘭政權，並為俄羅斯入侵烏克蘭製造藉口。財政部指俄情報部門招募現任和前任烏克蘭政府官員，「準備接管烏克蘭政府，並與俄佔領軍合作控制烏國關鍵基建」。布林肯指俄羅斯自2020年開始採取行動，企圖破壞烏克蘭政府獨立運作的能力，4人就是行動的關鍵人物。

另外，俄羅斯周四宣布，將於1月和2月在大西洋、北冰洋、太平洋和地中海進行大規模海上演習，涉及全國所有艦隊，旨在「保護俄國在海洋的國家利益，並對抗來自海上的軍事威脅」。

美准波羅的海三國向烏供防空系統

路透社同日報道，美國已批准其盟友、波羅的海三國拉脫維亞、愛沙尼亞和立陶宛向烏克蘭供應美國生產的反坦克和防空系統，重申美國及其盟友將加快對烏的安全援助。

（路透社/法新社/衛報）