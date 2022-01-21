約翰遜涉威脅削倒戈議員選區撥款

【明報專訊】英國首相約翰遜因「派對門」而面臨黨內逼宮壓力之際，有執政保守黨高級黨員昨指有議員在表態支持向約翰遜發動不信任動議後，近日遭黨鞭威脅收回選區項目撥款。有議員指約翰遜儼如「黑手黨頭目」。
公共行政和憲法事務委員會主席雷格（William Wragg）說，以收回選區項目撥款作威脅，違反《大臣守則》，並非政府黨鞭辦公室的「功能」。他表示，收到報告稱政府大臣、顧問、首相府職員等會向新聞界放料，令那些不支持約翰遜的議員難堪。他強調恐嚇國會議員是嚴重事件，稱他得知的報告「似乎構成勒索」，呼籲受害者聯絡下議院議長賀立紳（Lindsay Doyle）和倫敦都會警察局首長狄克（Cressida Dick）。賀立紳形容恐嚇議員是嚴重指控，提醒黨鞭不能凌駕刑法，任何指控應交警方調查。
雷克是其中一名公開要求約翰遜就派對門醜聞辭職保守黨員。他沒透露有否受到恐嚇或勒索。首相約翰遜表示他沒見過黨員被勒索指控的證據，但會研究任何向他呈交的證據。
議員轟「如黑手黨」
在野自民黨議員甘文康（Alistair Carmichael）昨在下議員提及雷格的聲明，說對雷格提及的所作所為「聞所未聞」，指手段像出於「黑手黨」多於國會。自民黨黨魁戴維（Sir Ed Davey）指約翰遜「儼如黑手黨頭目」，「令人驚訝」。