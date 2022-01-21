約翰遜涉威脅削倒戈議員選區撥款

公共行政和憲法事務委員會主席雷格（William Wragg）說，以收回選區項目撥款作威脅，違反《大臣守則》，並非政府黨鞭辦公室的「功能」。他表示，收到報告稱政府大臣、顧問、首相府職員等會向新聞界放料，令那些不支持約翰遜的議員難堪。他強調恐嚇國會議員是嚴重事件，稱他得知的報告「似乎構成勒索」，呼籲受害者聯絡下議院議長賀立紳（Lindsay Doyle）和倫敦都會警察局首長狄克（Cressida Dick）。賀立紳形容恐嚇議員是嚴重指控，提醒黨鞭不能凌駕刑法，任何指控應交警方調查。

雷克是其中一名公開要求約翰遜就派對門醜聞辭職保守黨員。他沒透露有否受到恐嚇或勒索。首相約翰遜表示他沒見過黨員被勒索指控的證據，但會研究任何向他呈交的證據。

議員轟「如黑手黨」

在野自民黨議員甘文康（Alistair Carmichael）昨在下議員提及雷格的聲明，說對雷格提及的所作所為「聞所未聞」，指手段像出於「黑手黨」多於國會。自民黨黨魁戴維（Sir Ed Davey）指約翰遜「儼如黑手黨頭目」，「令人驚訝」。

（英國天空新聞/鏡報/BBC）