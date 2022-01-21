佐高域擬向澳索償3380萬 母：隔離酒店多跳蚤蛆蟲 子如囚犯

就「受虐」失獎索償

據英國及新西蘭傳媒等周四（20日）報道，失落爭取今屆澳網冠軍及獎金的佐高域（Novak Djokovic），正與律師商討就他逗留墨爾本期間獲不善對待，向澳洲政府索償600萬澳元（約3382萬港元），當中包括約435萬澳元（約2451萬港元）有望贏得的比賽獎金。佐高域以上月中曾確診感染新冠病毒為由，申請豁免接種疫苗入境澳洲，後來引起簽證風波，最終被撤銷簽證須離境，無緣衛冕澳網冠軍；他兩度被撤銷簽證後均被送往隔離酒店。

《新西蘭先驅報》引述接近佐高域經理人阿特拉迪（Edoardo Artladi）的消息人士報道，佐高域一方認為佐高域在墨爾本隔離酒店受惡劣待遇，其母指「那裏到處是跳蚤和蛆蟲，他（佐高域）實際上猶如囚犯」。代表佐高域的英國律師行不予置評。

佐高域就簽證問題兩度與澳洲政府對簿公堂。首次政府敗訴，第2次到佐高域上訴失敗須承擔訟費。英國《每日郵報》周三報道，推算兩場官司訟費總額達50萬澳元（281萬港元）。報道指出，澳洲網球協會將代佐高域付訟費，由於澳網協每年獲巨額澳洲政府公帑資助，意味整個簽證風波訴訟均是用澳洲納稅人稅款承擔。

擁生物科企 研新冠療法

簽證風波後圍繞佐高域對於新冠病毒及其疫苗的立場，討論至今仍繼續。丹麥生物科技公司QuantBioRes行政總裁隆查雷維奇（Ivan Loncarevic）周三向傳媒披露，佐高域在公司於2020年6月成立時為創辦人之一，公司目標是研究對付病毒和耐藥細菌的新技術，以新冠病毒做示範，計劃今夏在英國展開臨牀試驗。佐高域跟妻子耶萊娜（Jelena）共擁有公司八成股份，但隆查雷維奇未有透露股份具體金額。

澳法院公布駁回簽證上訴理據

澳洲法院昨表示，周日駁回佐高域就簽證撤銷所提上訴，乃因撤銷簽證的官員有理由相信未接種疫苗的佐高域，對澳洲國內來說可能是風險。上訴庭3名法官表示：「一位世界級網壇球星可能會影響各年齡層的人仿效他，年輕或年老，特別是年輕人以及耳根子軟的人。這不是異想天開，也毋須證據。」

外界近日聚焦佐高域反對強制接種新冠疫苗的一貫立場，隆查雷維奇向《金融時報》稱佐高域並非反疫苗，但他沒進一步說明。

（路透社/法新社/衛報/每日郵報）

（新冠疫情）