佐高域擬向澳索償3380萬 母：隔離酒店多跳蚤蛆蟲 子如囚犯

【明報專訊】網壇「一哥」、塞爾維亞網球手佐高域參與澳洲網球公開賽引發的簽證風波以二度被撤銷簽證作結，然而外國傳媒引述消息報道，佐高域計劃控告澳洲政府，就拘留期間「受虐」及獎金損失索償約3380萬港元。另一邊廂，佐高域被揭露是丹麥一間正研究治療感染新冠病毒療法生物科技公司的創辦人之一，該公司行政總裁稱佐高域並非如外界一直認為的「反疫苗」。
就「受虐」失獎索償
據英國及新西蘭傳媒等周四（20日）報道，失落爭取今屆澳網冠軍及獎金的佐高域（Novak Djokovic），正與律師商討就他逗留墨爾本期間獲不善對待，向澳洲政府索償600萬澳元（約3382萬港元），當中包括約435萬澳元（約2451萬港元）有望贏得的比賽獎金。佐高域以上月中曾確診感染新冠病毒為由，申請豁免接種疫苗入境澳洲，後來引起簽證風波，最終被撤銷簽證須離境，無緣衛冕澳網冠軍；他兩度被撤銷簽證後均被送往隔離酒店。
《新西蘭先驅報》引述接近佐高域經理人阿特拉迪（Edoardo Artladi）的消息人士報道，佐高域一方認為佐高域在墨爾本隔離酒店受惡劣待遇，其母指「那裏到處是跳蚤和蛆蟲，他（佐高域）實際上猶如囚犯」。代表佐高域的英國律師行不予置評。
佐高域就簽證問題兩度與澳洲政府對簿公堂。首次政府敗訴，第2次到佐高域上訴失敗須承擔訟費。英國《每日郵報》周三報道，推算兩場官司訟費總額達50萬澳元（281萬港元）。報道指出，澳洲網球協會將代佐高域付訟費，由於澳網協每年獲巨額澳洲政府公帑資助，意味整個簽證風波訴訟均是用澳洲納稅人稅款承擔。
擁生物科企 研新冠療法
簽證風波後圍繞佐高域對於新冠病毒及其疫苗的立場，討論至今仍繼續。丹麥生物科技公司QuantBioRes行政總裁隆查雷維奇（Ivan Loncarevic）周三向傳媒披露，佐高域在公司於2020年6月成立時為創辦人之一，公司目標是研究對付病毒和耐藥細菌的新技術，以新冠病毒做示範，計劃今夏在英國展開臨牀試驗。佐高域跟妻子耶萊娜（Jelena）共擁有公司八成股份，但隆查雷維奇未有透露股份具體金額。
澳法院公布駁回簽證上訴理據
澳洲法院昨表示，周日駁回佐高域就簽證撤銷所提上訴，乃因撤銷簽證的官員有理由相信未接種疫苗的佐高域，對澳洲國內來說可能是風險。上訴庭3名法官表示：「一位世界級網壇球星可能會影響各年齡層的人仿效他，年輕或年老，特別是年輕人以及耳根子軟的人。這不是異想天開，也毋須證據。」
外界近日聚焦佐高域反對強制接種新冠疫苗的一貫立場，隆查雷維奇向《金融時報》稱佐高域並非反疫苗，但他沒進一步說明。