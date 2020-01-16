CIA報告：「哈瓦那綜合症」多可解釋

醫療環境因素 不涉外國勢力

自2016年美國駐古巴首都哈瓦那大使館數十名外交官投訴出現包括偏頭痛、惡心、記憶力減退和頭暈等症狀後，維也納、巴黎、日內瓦等地的美國外交人員、官員和家屬也通報類似病例，當局一度認為官員受到「音波攻擊」，但科學家質疑。

《紐時》昨引述多名中情局官員稱，美國調查人員檢視了1000宗病例，認為當中大多數是可解釋的，包括醫療和環境原因，部分個案可能與中情局工作壓力大有關，不太可能是俄羅斯或其他敵對國家所為。官員稱，中情局仍繼續調查20多個無法解釋的病例，可能從中找到線索，查明這種病背後是否涉及外國勢力。官員又稱，除這20多個病例外，還有相當數量的其他病例也無法解釋。

《紐時》報道，一群「哈瓦那綜合症」受害者不滿中情局的中期調查結果，強調「不能也不得作為事件的最終結論」。中情局長伯恩斯表示，雖已得出一些重要中期結果，但強調還沒完成，會繼續調查事件。

（紐約時報/路透社）