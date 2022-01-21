朝鮮被指暗示重啟核試抗美「敵視政策」

朝中社昨報道，金正恩主持的勞動黨中央委員會第八屆第六次政治局會議上，指示「全面重新考慮昔日率先主動作出的（美朝）追求互信措施，迅速檢討重啟所暫時中止的所有活動的問題」。該會議指摘美國在2018年6月新加坡「普金會」後，對朝鮮「施行了20多次單方面制裁」，扼殺朝鮮自衛權。其對朝的敵視政策和軍事威脅，達至「再也不能容忍的危險地步」。

稱「不能容忍」美方軍事威脅

今次政治局會議還討論了慶祝4月15日金日成誕辰110周年和2月16日金正日誕辰80周年。外界推測金正恩可能在那些日子展示最新武器。朝鮮最近一次核試和洲際導彈試射，分別是2017年9月和11月。近兩年幾只有零星的短程武器測試。不過自今年1月朝鮮試射變頻密，且宣稱成功試射超高音速導彈。

美國智庫蘭德的北亞安全政策專長哈羅德（Scott Harold）推測，朝鮮想藉製造外在危機，轉移民眾對國內當下可能失控的糧食、經濟、衛生危機的關注。

（朝中社/Newsis/彭博社/路透社）