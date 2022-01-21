首批救援物資抵湯加 無接觸交收防疫

海嘯捲走逾24小時 木匠倖存

57歲木匠福勞（Lisala Folau）居於約有60名居民的小島阿塔塔（Atata），距離爆發的火山50公里。上周六（15日）傍晚得悉海嘯將至，他和親人曾攀上樹木躲藏，惟當他們以為海浪平息爬下樹，一個大浪便撲來把他們捲進海裏。他稱那時大概是晚上7時，估計那些海浪最少6米高。他隨浪向東漂流，希望抓到樹幹之類，好便日後有人發現他的屍身送回給家人，他又曾揮舞布碎，但未能吸引經過的警艇注意。結果他緩慢地游經及在兩個無人島停留，周日晚上9時後終於游到首都所在的湯加塔布島（Tongatapu）。他估計漂流了13公里。

湯加人日常大多依靠蒐集雨水作食水，但受火山灰污染影響，聯合國稱該10.5萬人口島國約有8.4萬人嚴重受災，陷食水短缺的緊急境况。首批人道救援物資包括針對食水污染的海水化淡器材、掃火山灰用的掃街車，以及臨時棚屋、臨時廚房、通訊器材、發電機等，昨由澳紐空軍運輸機昨日送抵湯加國際機場，全以不經人員接觸方式交收，減低傳播新冠病毒風險。新西蘭另派了兩艘軍艦，其一預計今天（21日）將運抵25萬公升水及每日可把海水轉化為7萬公升淡水的器材，另昨起負責檢查湯加的航道和靠近碼頭的通道。中國政府也通過駐湯加使館，周三交付一批值28萬元人民幣的飲用水、食品等應急物資。

周四最新的湯加照片顯示，岸邊棕櫚之間擱着輪胎大小的大石，原來青葱土地覆蓋灰塵，而火山灰依然從天落下。湯加宣布緊急狀態實施至2月13日，國會議長法卡法努阿說「復元長路漫漫」。

（新西蘭先驅報/路透社/法新社/衛報）