歐難戒能源依賴 俄築「堡壘」抗制裁

德歷史包袱 抗俄有顧忌

美國和英國應烏克蘭要求，提供武器協助自衛，但歐盟「龍頭」德國卻沒跟隨，德官員表示擔心會加劇緊張，令談判變得更困難。德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）則提及歷史包袱：二戰時納粹德國曾經侵略蘇聯。德國基爾大學安全政策研究所非常駐研究員德薩斯（Marcel Dirsus）指出，德提供武器用來殺俄羅斯人，許多德國人難以接受。

上周烏克蘭遭網絡攻擊，亦突顯歐盟的懲俄承諾受到考驗。攻擊去到何等規模方能啟動制裁機制？歐盟內部莫衷一是，有成員國認為網絡攻擊或「嫁禍行動」之類的「混合攻擊」已觸及制裁門檻，有些卻認為要全面入侵才算。

亦有分析指出，就算西方制裁俄羅斯，能否起懲罰之效也是未知數，原因是俄近年減少對全球金融系統的依賴，應付歐美制裁更有把握。有分析指俄的「俄羅斯堡壘」（Fortress Russia）戰略或能減少西方制裁威脅的阻嚇力。俄國2014年起將外匯儲備「去美元化」，減持美元，俄企向外國貸款人的借貸額亦減。相反，歐盟並沒戒掉對俄羅斯能源的依賴，逾40%天然氣和四分之一石油來自俄羅斯，任何針對俄能源出口的制裁措施隨時連累自身。

（德國之聲/金融時報）