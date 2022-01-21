拜登「侵襲論」被轟向俄開攻烏綠燈 烏官員不滿白宮發言淡化「侵略」定義

對於目前俄羅斯逾10萬大軍集結接壤烏克蘭邊境，拜登周三在記者會坦承，仍無法確定俄國總統普京的意圖，但認為他很快會侵略烏克蘭，「我估計他會動手（move in），他必須做點什麼。他正試圖在中國與西方之間找自己在世界上的位置」。拜登認為普京不會尋求全面戰爭，但會尋求某種形式的對抗，以試探美國和北約，並警告普京將要為此付出沉重代價，必定後悔。

認北約回應「小型侵襲」存分歧

雖然拜登誓言若普京派軍越過邊境，俄羅斯將承受嚴重的經濟後果，但同時表示，若俄發動較小規模侵襲，北約對此如何應對未達共識，「若是小規模侵襲（minor incursion），我們最終必須為做什麼和不做什麼而爭論， 但若他們真的以大軍集結邊境的軍隊做了他們有能力做的事，若他們進一步侵略烏克蘭，這對俄羅斯來說將是一場災難」。被要求解釋「小規模侵襲」的意思，拜登稱界線是「俄軍越過邊界，殺死烏克蘭士兵」，「我認為這會改變一切，但這取決於他（普京）做了什麼」」。拜登強調北約成員立場一致很重要，「這是我花費大量時間在做的事……各國願意做什麼，北約內部有分歧，這取決於所發生的情况」。

白宮澄清：俄兵越境即侵略

美國有線新聞網絡（CNN）指出，拜登這番直白言論，令烏克蘭官員感震驚，認為他區分了「侵襲」（incursion）和「侵略」（invasion），並暗示小規模侵襲不會引發制裁，一名烏克蘭官員說：「這給普京開了綠燈，讓他可隨意進入烏克蘭。」

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）隨後解畫，稱拜登明確向普京表明「任何俄羅斯部隊越過烏克蘭邊境，就是新的侵略，將會面對美國及盟友快速、嚴厲及團結一致的回應」。普薩基強調，拜登相當清楚除了軍事行動外，莫斯科還有其他侵略伎倆，包括網絡攻擊及準軍事戰略，「拜登今天已明言俄羅斯這些侵略行為將面對果斷、相應及團結的回應」。華府一名高級官員表示，若俄軍嘗試以武力佔領烏克蘭領土及侵犯該國主權，無論是「一小部分」還是「大部分」土地，按拜登政府的標準，都會構成「侵略」，並會受到嚴厲懲罰。該官員承認美國和北約成員國可能不會在每項措施上有相同的目標和細節清單，但應對措施會保持「高度統一」。

馬克龍倡歐盟與俄自展對話

在拜登公開坦承北約有分歧之際，法國總統馬克龍呼籲歐盟國家與俄羅斯對話，而非支持美國和北約主導的外交努力。馬克龍周三在歐洲議會發表演說，稱儘管歐盟和美國有聯合外交，但歐盟必須在未來幾周向俄羅斯提出一個為局勢降溫的解決方案，「歐盟和美國協調是好的，但歐盟有必要展開自己的對話」。《金融時報》指出，此舉可能破壞西方的團結，打破歐盟和美國在俄羅斯問題上的統一陣線。

對於烏克蘭危機，俄羅斯一直將歐盟排除在外，主要尋求與美國談判，俄副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）曾說：「把太多國家納入這些進程，對我們似乎適得其反。」

（CNN/金融時報/紐約時報）