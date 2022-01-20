美5G未釋飛安疑慮 國泰研改機型

美國聯邦航空管理局（FAA）早前警告5G信號或干擾部分飛機的高度儀器讀數，有航空公司稱波音777客機是其中一款令人關注會受影響的機型。Verizon周二宣布，暫不會啟動約500座鄰近機場的5G信號塔，AT&T亦稱會延後啟動，但有關安排屬暫時，他們正與FAA和航空業合作，進一步提供他們的5G部署計劃資料。

押後啟用機場周邊5G網絡

路透社昨（19日）報道，部分航空公司決定對兩間電訊商推出5G服務作相應調動。擁有全球最大波音777客機機隊的阿聯酋航空早前已表示，周三起暫停9個前往美國的航班。日本全日空稱正取消或更改用於美國航班的機型；德國漢莎航空取消了一班從法蘭克福到邁阿密的航班，部分美國航班所使用的機型亦從波音747-8改為波音747-400。本港的國泰航空表示若需要會更改所用機型。

（路透社/法新社）