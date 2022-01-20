美5G未釋飛安疑慮 國泰研改機型

【明報專訊】美國多間客貨運航空公司周一要求政府介入阻止電訊商AT&T及Verizon推出5G通訊服務，稱5G信號會干擾飛機電子設備。兩間電訊商周二（18日）同意押後啟用部分主要機場附近的5G網絡，但多間航空公司仍決定取消部分航班，或重新安排所用機型。香港國泰航空亦表示，有需要會更改所用機型。
美國聯邦航空管理局（FAA）早前警告5G信號或干擾部分飛機的高度儀器讀數，有航空公司稱波音777客機是其中一款令人關注會受影響的機型。Verizon周二宣布，暫不會啟動約500座鄰近機場的5G信號塔，AT&T亦稱會延後啟動，但有關安排屬暫時，他們正與FAA和航空業合作，進一步提供他們的5G部署計劃資料。
押後啟用機場周邊5G網絡
路透社昨（19日）報道，部分航空公司決定對兩間電訊商推出5G服務作相應調動。擁有全球最大波音777客機機隊的阿聯酋航空早前已表示，周三起暫停9個前往美國的航班。日本全日空稱正取消或更改用於美國航班的機型；德國漢莎航空取消了一班從法蘭克福到邁阿密的航班，部分美國航班所使用的機型亦從波音747-8改為波音747-400。本港的國泰航空表示若需要會更改所用機型。
（路透社/法新社）
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