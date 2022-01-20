輝瑞﹕新藥可有效對抗Omicron

輝瑞表示，公司就Paxlovid的主要成分nirmatrelvir做了3項不同實驗。研究員首先測試nirmatrelvir抑制蛋白酶的成效（新冠病毒需要蛋白酶自我複製），結果發現nirmatrelvir抑制Omicron內蛋白酶的成效，與抑制原始病毒株蛋白酶的相同。第二個實驗顯示，nirmatrelvir針對Omicron抗病毒活動效果，與Beta及Delta等變異株相似。第三個實驗測試nirmatrelvir藥效，發現無論是對Omicron或其他病毒株，均需相近濃度才可防止感染。

美國食品及藥物管理局（FDA）上月批准Paxlovid用於重症高風險成人。許多專家相信Paxlovid與另一由默沙東藥廠（Merck）生產的新冠口服藥能對抗Omicron，因兩款藥均針對病毒的複製能力，並非病毒的棘突蛋白。

世衛警告疫情大流行遠未結束

另外，世界衛生組織總幹事譚德塞周二警告，新冠病毒大流行遠未到結束時間。他指出，雖然平均來說Omicron引發的症狀較輕，但若說它是輕微疾病就屬於誤導。

（華爾街日報/BBC）

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